رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أغسطس

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل عن شهر أغسطس 2026 لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، وذلك بعد خوض 3 جولات من بطولة دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد 2026-2027.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، كلًّا من الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس لاعب العين، إلى جانب يوسوفو نيكتيه (بني ياس)، جويلهرم بالا (شباب الأهلي)، نيكولاس خيمينيز (الوصل)، ويلي سيميدو (يونايتد)، ميلسون (الجزيرة).

وفي جائزة أفضل حارس مرمى، اقتصرت المنافسة على ثلاثة حراس، هم حمد المقبالي (شباب الأهلي)، إرسين ديستان أوجلو (الجزيرة)، خالد عيسى (العين).

أما جائزة أفضل مدرب، فتشهد منافسة قوية بين أربعة مدربين، هم فلاديمير إيفيتش المدير الفني للعين، أندريه جاردين (شباب الأهلي)، كوزمين أولاريو (الجزيرة)، أندريا بيرلو (يونايتد).

وأكدت الرابطه أنه تم فتح باب التصويت للجمهور بداية من اليوم عبر الموقع الالكتروني، بداية من الساعة 9 مساء، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.