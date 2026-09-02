"هانس فراج" الألمانية تستعرض أحدث بنادق "والتر RS3" في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام / استعرضت شركة "هانس فراج - Hans Wrage & Co. GmbH" الألمانية، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، مجموعة من الأسلحة النادرة والقطع الفاخرة التي تجمع بين الابتكار التقني والحرفية اليدوية.

وقالت فراوكه لومان، مالكة الشركة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن بندقية "Walther RS3" الجديدة لعام 2026 تمثل ابتكاراً بتصميم "البولباب"، يجمع بين سبطانة كاملة بطول 58 سم وطول إجمالي لا يتجاوز 104 سم مع كاتم الصوت، إلى جانب نظام مغلاق مستقيم السحب يتيح سرعة إعادة التلقيم دون تغيير وضعية التصويب، وسهولة التعامل مع الملحقات، ومنها المخمد ومكبح الفوهة.

وأوضحت أن تصميم "البولباب" ينقل مخزن الذخيرة وآلية الإطلاق إلى خلف الزناد والمقبض، ما يتيح الحفاظ على طول السبطانة كاملاً مع تقليص الطول الإجمالي للبندقية، ويمنحها حجماً أكثر إحكاماً وسهولة في التحكم.

وأضافت أن الشركة تحرص سنوياً على تقديم قطع مميزة مصنوعة يدوياً، لا تتوافر منها سوى قطعة واحدة في العالم، من بينها بندقية "Walther RS3 Pro Pine" ذات نظام المغلاق اليدوي، التي تتميز بهيكل بوليمري عالي الجودة، شديد التحمل ومقاوم للرطوبة والمطر والخدوش والعوامل الجوية القاسية، فيما يستلهم لونها ونقوشها أشجار الصنوبر والغابات الخضراء، بما يوفر تمويهاً طبيعياً أثناء الصيد.

وأشارت إلى أن "RS3 Pro Pine" مزودة بكاتم صوت مع واقٍ حراري مخصص، وحامل ثنائي الأرجل لتحقيق الثبات عند الإطلاق من وضعيتي الانبطاح أو الارتكاز، فيما تبلغ سعة مخزنها 6 طلقات، والسبطانة ملولبة لتركيب الملحقات، إضافة إلى مخزن احتياطي بالسعة نفسها.

واستعرضت لومان مسدس "Walther PDP Steel Frame Mystique"، المعروف باسم "الحصان الأبيض"، وهو إصدار خاص من قسم المقتنيات والقطع الفاخرة "Meister Manufaktur"، يتميز بإطار فولاذي ونقوش وزخارف محفورة يدوياً بالكامل على الفولاذ، إلى جانب تطعيمات من الذهب عيار 18 قيراطاً وحافظة جلدية ألمانية فاخرة مخصصة لحفظه وعرضه.

وأوضحت أن النقوش نفذها النقاش والحرفي الألماني جي غوزر، أحد أبرز الأساتذة الحرفيين المعتمدين لدى مصنع "والتر"، مشيرة إلى أن الإطار الفولاذي يمنح المسدس وزناً وثباتاً أعلى، ويسهم في خفض الارتداد وتحسين دقة التصويب المتتالي، فيما صُمم المقبض لتوزيع الوزن بصورة متوازنة في يد الرامي.

وتطرقت إلى مسدس "Walther PDP Steel Frame 140 Years"، الذي أصدرته "Carl Walther" احتفاءً بمرور 140 عاماً على تأسيسها، موضحة أن نقوشه نفذت يدوياً بالكامل على الهيكل والمنزلق، في عمل حرفي يستغرق إنجازه نحو عام ونصف العام، إلى جانب بنادق صيد كلاسيكية فاخرة صنعت في النمسا على يد صانع الأسلحة فلوريان أونتركوفلر، مؤسس ورشة متخصصة في صناعة الأسلحة والخراطة، من بينها قطعة نادرة تتوشح بالذهب عيار 18 قيراطاً وتزدان بنقوش يدوية دقيقة، ويستغرق إنجازها المدة ذاتها من العمل الحرفي المتواصل.