اتحاد الجودو يعلن برنامج مشاركة الإمارات في بطولة العالم والألعاب الآسيوية

أبوظبي في 2 سبتمبر/وام/أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برنامج مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم المقررة في أذربيجان أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية باليابان 2026.

وكشف سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، عن انطلاق مرحلة الاستعدادات غدا وحتى 15 سبتمبر الجاري في مدينة غوداوري بجورجيا، واختيار 4 لاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية خلال الفترة من 19سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل، هم نجاد كازبيك تحت 73 كجم، وجورجي إلباكيف تحت 81 كجم، ومحمد مراد تحت 90 كجم، وعمر معروف فوق 100 كجم.

وأشار إلى اختيار 4 لاعبين لخوض منافسات بطولة العالم في أذربيجان من 4 الي 10 أكتوبر المقبل هم بيان نارمند، تحت 66 كجم، ومحمد بيك تحت 66 كجم وطلال شفيلي تحت 81 كجم، وظفار كوسوف تحت 100 كجم، إلى جانب اللاعبتين بشيرات خرودي تحت 52 كجم، واليزا ليتيف تحت 78 كجم.

وأكد الدرعي توفير أفضل مراحل الإعداد، والتأهيل حتى نهاية العام الجاري، بهدف حصد المزيد من النقاط الأولمبية التأهيلية، وخوض البطولات المقررة ضمن الأجندة الدولية.

وقال رئيس الاتحاد إن برنامج الاعداد للمنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة تم إعداده وفقا لتقرير اللجنة الفنية للمنتخب الأول برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد مشرف المنتخب الأول.