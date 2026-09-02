هزاع بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة عائشة راشد الظاهري

أبوظبي، في 2 سبتمبر/وام/ قدَّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة راشد رايح الظاهري، حرم معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في قصر معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منطقة المزون في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموّه، خلال أداء واجب العزاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.