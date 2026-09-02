خيرية الشارقة تستعرض برامجها واستعداداتها للعرس الجماعي الـ13

الشارقة في 2 سبتمبر/وام / ترأس الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية اجتماع المجلس الذي عُقد بمقرها وجرى خلاله استعراض برنامج الزيارات الميدانية والتنفيذية التي تركز على متابعة المشاريع الإنسانية المنفذة والوقوف على احتياجات المناطق المختلفة التي تعمل بها الجمعية والتعرف إلى طبيعة وحجم المشاريع التي تحتاج إليها المجتمعات المستفيدة بما يساعد على توجيه التدخلات الإنسانية وفق الاحتياجات الفعلية والأولويات القائمة.

واطلع المجلس على تقرير برنامج دعم طلبة العلم داخل الدولة وخارجها وما يتضمنه من جهود لمساندتهم وتمكينهم من مواصلة تعليمهم بما يعكس اهتمامها بجعل التعليم أحد المسارات الرئيسية في برامجها الإنسانية والتنموية.

وتطرق المجلس إلى التجهيزات الخاصة بمشروع العرس الجماعي الثالث عشر والوقوف على الاستعدادات المرتبطة بتنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها الجمعية لمساندة الشباب المقبلين على الزواج بما يدعم الاستقرار الأسري ويعزز التماسك المجتمعي والذي يرتبط تنظيمه سنويا بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد.

وتعرف على نتائج مشروع العودة إلى المدارس الذي نجح في تغطية احتياجات الطلاب في عدة دول من خلال توفير الحقائب المدرسية المجهزة إلى جانب استمرار استقبال طلبات الأسر المتعسرة في سداد الرسوم الدراسية والعمل على مساندتها .

وأكد المجلس أهمية هذه المبادرات في دعم الطلبة وتخفيف الأعباء التعليمية عن الأسر المستفيدة وتعزيز فرص استمرارهم في مسيرتهم الدراسية.

وناقش المجلس تقرير دعم الطلبة الدارسين في قطاع غزة في إطار متابعة المبادرات الموجهة إلى الطلبة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة وأعرب الأعضاء عن سعادتهم بنجاح مبادرة «بالعلم نرتقي» التي شهدت تسيير خط جوي محمل بأكثر من 25 ألف حقيبة مدرسية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم في خطوة تستهدف مساندة الطلبة وتوفير احتياجاتهم التعليمية.

وتطرق المجلس إلى تقرير عيادة «سحاب الخير» في جمهورية مصر العربية المنفذة ضمن مشروع «سحاب الخير» بالتعاون مع العربية للطيران والتي أقيمت من ريع تبرعات المسافرين على وجهات العربية للطيران وما تقدمه العيادة من خدمات صحية للمستفيدين بما يؤكد توجه الجمعية نحو تطوير تدخلاتها الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية الموجهة إلى الفئات المستحقة.

وبحث المجلس الخطط المالية المخصصة لدعم عدد من الجهات والمؤسسات الخدمية في إطار برامج التكامل المؤسسي والمشاركات المجتمعية بما يعزز دور الجمعية في توحيد الجهود وبناء الشراكات التي تخدم المجتمع إلى جانب الاطلاع على اتفاقية التعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة والتي تستهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والصحي والاستفادة من الخبرات والتخصصات الطبية في دعم البرامج والمبادرات ذات الصلة ودعم العرس الجماعي للطلبة خريجي الجامعة

حضر الإجتماع محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة سعيد غانم السويدي والدكتور يعقوب النقبي والدكتور سعيد مصبح الكعبي.