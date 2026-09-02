وفد اللجنة الوطنية للتربية الثقافة والعلوم يطلع على برامج المكتب الإقليمي لـ"الإيسيسكو" بالشارقة

الشارقة في 2 سبتمبر/وام/ بحث وفد من اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم مع المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الشارقة سبل تطوير التنسيق والعمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات يمكن أن تشكل أساساً لمبادرات وبرامج مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الأهداف المشتركة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة الذي ضم ابتسام الزعابي الأمين العام المكلف للجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وزهراء الملا أخصائي أول منظمات متخصصة و عائشة المهيري أخصائي منظمات دولية وكان في استقبالهم سعادة سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – في الشارقة.

تعرف الوفد خلال الزيارة على مرافق المكتب الإقليمي و بيئة العمل المؤسسية وآليات تطوير وتنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات .

وتضمنت الزيارة تجربة ضيافة ثقافية عكست ثراء التنوع الثقافي للدول الواقعة ضمن نطاق عمل المكتب الإقليمي وتم خلالها تقديم مجموعة من الأطباق ذات الدلالات الثقافية المتنوعة مصحوبة بتعريف موجز بخلفياتها ما أسهم في تعزيز أجواء الحوار والتواصل بين الوفد وفريق المكتب.

وقدم المكتب الإقليمي عرضاً موجزاً استعرض من خلاله مجالات عمله ومبادراته إلى جانب توجهاته المستقبلية وأولوياته خلال المرحلة المقبلة ودوره في دعم رسالة الإيسيسكو وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد سعادة سالم عمر سالم أن اللقاء شكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول مجالات العمل المشترك والتعريف بجهود المكتب الإقليمي إلى جانب بحث آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة .

من جانبها أشادت ابتسام الزعابي بأنشطة ومبادرات المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة مؤكدة أن تنوع البرامج وجودة تنفيذها يعكسان مجالات عمل المكتب وأهدافه وأشارت إلى أن مجالات العمل المشتركة في التربية والعلوم والثقافة تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.