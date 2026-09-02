طالب بن صقر القاسمي يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي في 2 سبتمبر/وام/ أشاد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي بالمستوى التنظيمي المتميز لـ"معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026" والدور الكبير الذي يلعبه في صون التراث الإماراتي العريق، وتعزيز قيم الصيد المستدام والرياضات الأصيلة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمعرض والتي اطلع خلالها على حجم المشاركة الواسعة من قبل 71 دولة وأكثر من 15 قطاعاً حيوياً تغطي الصيد، والفروسية، والصقارة، والرحلات البرية، والتقنيات التكتيكية والمعدات البيئية.

​وأكد أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحول على مدار دوراته المتتالية إلى منصة عالمية فريدة تلتقي فيها أصالة الماضي بفرص المستقبل، وملتقى اقتصادي وثقافي رائد يجمع الشركات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية وأرجع مواصلة نجاحه إلى الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في الحفاظ على موروثنا الثقافي والبيئي وترسيخه في وجدان الأجيال القادمة.

وثمن الجهود المبذولة لتقديم فعاليات تفاعلية متكاملة تلبي تطلعات الزوار وتعزز من مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات التراثية والثقافية.

وقام الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي بجولة في الأركان التراثية والثقافية بالمعرض التي تسلط الضوء على الاستدامة والموروث الأصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة.