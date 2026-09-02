الإمارات لرعاية الموهوبين وجامعة دبي تناقشان برامج اكتشاف وتمكين المواهب

دبي في 2 سبتمبر/وام/ بحثت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وجامعة دبي مجالات التعاون لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب، وتطوير البرامج الأكاديمية والتخصصية الهادفة إلى بناء الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجمعية برئاسة سعادة أحمد الدباني النعيمي، رئيس الجمعية لجامعة دبي بحضور سعادة الدكتور عيسى البستكي، مدير الجامعة.

شهدت الزيارة استعراض رؤية الجمعية وبرامجها ومبادراتها في مجال اكتشاف المواهب ورعايتها وتمكينها، وتوجهاتها نحو تطوير مسارات تخصصية تتيح اكتشاف القدرات وتنميتها والاستفادة منها وفق منهجيات علمية ومهنية.

وتطرقت الجمعية إلى «البرنامج الوطني لتأهيل أخصائي اكتشاف وتمكين المواهب»، الذي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف والأدوات اللازمة للتعرف إلى المواهب وفق أسس علمية ومنهجيات متخصصة، ومتابعة انتقال الموهوب من مرحلة الاكتشاف إلى التطوير والتمكين ضمن مسار متكامل.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون في تطوير وتنفيذ البرنامج، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الأكاديمية لجامعة دبي في إعداد المحتوى العلمي والتدريبي، وبناء المسارات التعليمية والتخصصية المرتبطة باكتشاف المواهب وتمكينها، بما يعزز التكامل بين الخبرة الأكاديمية والممارسة التطبيقية.

وأكد سعادة أحمد الدباني النعيمي أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية بوصفها شريكاً رئيسياً في تطوير المعرفة وبناء الكفاءات.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور عيسى البستكي أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لتطوير البرامج التي تستثمر في القدرات البشرية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية بما يخدم برامج اكتشاف المواهب وتنميتها.