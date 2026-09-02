" توازن" و"تريندز جلوبال" يوقعان مذكرة تعاون استراتيجي لتعزيز الأمن الفكري

أبوظبي في 2 سبتمبر/وام/ وقع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) مذكرة تعاون استراتيجي مع «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة (تريندز) بغرض تأسيس شراكة علمية وبحثية ومعرفية مستدامة تدعم صناعة القرار وتوظف الخبرات البحثية والاستشارية الدولية لخدمة الأمن الفكري، ومواجهة التحديات الرقمية عبر بحوث معمقة وإستراتيجيات مبتكرة ، بما يعزز الوعي المجتمعي.

تهدف المذكرة، التي وقعها سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، والدكتور محمد عبدالله العلي ، رئيس مجلس إدارة « مجموعة تريندز »، إلى توفير تحليلات ورؤى استشرافية قائمة على الأدلة العلمية لتعزيز التخطيط الإستراتيجي، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع ومبادرات بحثية مبتكرة تركز على دور الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المحتوى المتطرف وآليات تعزيز التفكير النقدي.

وقال سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي إن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يحرص على بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات البحثية والفكرية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية البحث العلمي والمعرفة والبيانات الموثوقة في دعم السياسات العامة وصناعة القرار، موضحا أن تكامل الجهود والأدوار بين المؤسسات الوطنية والبحثية والفكرية يعزز التكامل المؤسسي ويطور المنهجيات والأطر الداعمة للتخطيط الإستراتيجي القائم على منهجيات وأسس علمية دقيقة.

وذكر أن هذه الشراكة تجسد رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية متكاملة قائمة على المعرفة والابتكار، وتعكس التزام مجلس التوازن للتمكين الدفاعي و«تريندز جلوبال» بتعزيز الأمن الوطني والتنافسية المعرفية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، سيسهم في إثراء المعرفة الوطنية والدولية، من خلال تبادل الإنتاج العلمي والإصدارات والبحوث والدراسات المتنوعة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف، عبر تنظيم الحوارات الإستراتيجية والمنتديات المتخصصة والجلسات النقاشية التفاعلية التي تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين لمعالجة قضايا الأمن الفكري والمجتمعي والتحولات الجيوسياسية.

وأشار العلي إلى أن التعاون سيشمل أيضاً الاستشارات المتخصصة، والبرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات إعداد التقارير البحثية والتحليل الإستراتيجي وصنع القرار وإستراتيجيات مكافحة التطرف الرقمي، منوها إلى أن الشراكة مع «توازن» تعزز التعاون المشترك في توظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المحتوى المتطرف وآليات تعزيز التفكير النقدي والمواطنة الرقمية.