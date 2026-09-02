قمة " العلامة الكاملة" تجمع شباب الأهلي مع الجزيرة في الجولة الـ 4 لدوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ تتجه الأنظار مساء السبت المقبل إلى ستاد راشد، الذي يحتضن واحدة من أبرز مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقي شباب الأهلي والجزيرة في مواجهة تجمع فريقين استهلا مشوارهما في الموسم الحالي بأفضل صورة وحقق كل منهما الفوز في أول ثلاث جولات، لتتحول المواجهة المرتقبة إلى اختبار مبكر لطموحات الطرفين في مواصلة الانطلاقة المثالية.

ويتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 9 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على الجزيرة والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث.

ولا تقتصر أهمية المباراة على صراع الصدارة، بل تمتد إلى تاريخ طويل من المواجهات المباشرة، إذ تمنح الأرقام أفضلية واضحة لشباب الأهلي، في مقابل سعي الجزيرة إلى كتابة صفحة جديدة وكسر سلسلة النتائج التي فرضها “الفرسان” خلال السنوات الأخيرة.

وخلال 34 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، حقق شباب الأهلي 18 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للجزيرة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل وفقا للاحصاءات الواردة اليوم في تقرير رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، وسجل شباب الأهلي 63 هدفاً مقابل 59 هدفاً للجزيرة.

كما يواصل شباب الأهلي فرض تفوقه في المواجهات الأخيرة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم أمام الجزيرة في آخر ثماني مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، محققاً 7 انتصارات وتعادلاً واحداً، ويدخل مواجهة السبت منتشياً بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية على منافسه.

وفي المقابل، يخوض الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في أول ثلاث مباريات من الموسم، مع المحافظة على نظافة شباكه في جميعها، ليصبح أول فريق في تاريخ دوري المحترفين يجمع بين تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية والخروج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات من الموسم.

ويتطلع الجزيرة إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في الفوز بأول أربع مباريات له في موسم واحد بدوري المحترفين، في حين يسعى شباب الأهلي إلى بلوغ هذا الإنجاز للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية، كونها المرة الأولى التي يحقق فيها شباب الأهلي والجزيرة الفوز في أول ثلاث مباريات لهما معاً خلال موسم واحد بدوري المحترفين، ما يجعل مواجهة الجولة الرابعة اختباراً مبكراً لقدرة أحد الفريقين على مواصلة بدايته المثالية.

وعلى صعيد التسجيل، تكشف الأرقام عن ظاهرة لافتة في مواجهات الفريقين، إذ سجل شباب الأهلي آخر 22 هدفاً له أمام الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين من داخل منطقة الجزاء، فيما يعود آخر هدف أحرزه “الفرسان” من خارج المنطقة إلى أحمد خليل في نوفمبر 2020.

ويتصدر علي مبخوت قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات شباب الأهلي والجزيرة في دوري المحترفين، بعدما سجل 13 هدفاً في لقاءات الفريقين.

وبين التفوق التاريخي لشباب الأهلي، والانطلاقة المثالية للجزيرة، تبدو مواجهة ستاد راشد مرشحة لأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الرابعة، في ظل الصراع المبكر على مواصلة تحقيق العلامة الكاملة بين فريقين يمتلك كل منهما طموحات كبيرة في المنافسة على لقب الموسم الحالي.