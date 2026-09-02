الرئيس التنفيذي لإسباير: "إيمولا" محطة تاريخية في مسيرة دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة

إيمولا (إيطاليا) في 2 سبتمبر/وام/ يستعد دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة للظهور الأول خارج العاصمة أبوظبي، وذلك يوم السبت المقبل في حلبة إيمولا الايطالية إحدى أشهر وأصعب حلبات السباقات في العالم، وذلك من خلال منافسة 5 سيارات ذاتية القيادة تعتمد على منصة دالارا سوبر فورمولا، ومن بينهم فريق Kinetiz من دولة الإمارات.

وأكد ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير- التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" :" اليوم على هامش الاستعدادات لإنطلاقة السباق، أن إقامة منافسات دوري أبوظبي للسباقات الذاتية "A2RL" على حلبة إيمولا الإيطالية يعد محطة تاريخية في مسيرة الدوري، باعتبارها المرة الأولى التي تنتقل فيها منافساته الرسمية متعددة السيارات إلى خارج أبوظبي، في خطوة تعكس طموح الدوري للتحول إلى منصة عالمية رائدة في مجال سباقات السيارات ذاتية القيادة.

وقال إن التواجد في إيمولا يمثل شرفاً ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه، نظراً للمكانة التاريخية والاستثنائية التي تحظى بها الحلبة في عالم رياضة المحركات، مؤكداً أن اختيار واحدة من أكثر الحلبات شهرة وتأثيراً في تاريخ السباقات والفورمولا 1 لاستضافة أول سباق دولي للدوري خارج أبوظبي، يحمل دلالات مهمة على مستوى الطموحات المستقبلية للمشروع.

وأوضح أن "A2RL" استعد بشكل مكثف لهذه المحطة، مستفيداً من الخبرات والمعرفة التي تم تطويرها خلال المواسم الماضية في أبوظبي بالتعاون مع الفرق المشاركة، معرباً عن ثقته في قدرة الفرق والتقنيات المشاركة على تقديم مستوى تنافسي قوي في أول اختبار دولي لها على حلبة جديدة تختلف بشكل كبير عن حلبة مرسى ياس.

وأضاف أن استراتيجية الدوري قامت منذ انطلاقه على التوسع خارج دولة الإمارات ونقل تجربة السباقات الذاتية إلى الساحة الدولية، مشيراً إلى أن سباق إيمولا يمثل خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، ومرحلة جديدة في مسيرة تطوير البطولة وتعزيز حضورها العالمي.

وأكد أن الحلبة الإيطالية تشكل اختباراً حقيقياً لقدرات الفرق والأنظمة الذاتية، لما تتميز به من طبيعة تنافسية صعبة ومسار لا يسمح بالأخطاء، موضحاً أن مشاركة خمسة فرق على حلبة إيمولا تمثل تحدياً متقدماً لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على اتخاذ القرارات والتفاعل مع السيارات الأخرى في أجزاء من الثانية وفي ظروف سباق حقيقية.

وأشار إلى أن الدوري وصل في عامه الثالث إلى مرحلة متقدمة من التطور، بعد تنظيم سباقين ناجحين في أبوظبي، إلى جانب الاختبارات والتجارب التي أجراها خارج الدولة، مؤكداً أن إقامة السباق في إيمولا تمثل أول اختبار دولي شامل يجمع عدة فرق وسيارات ذاتية القيادة في منافسة فعلية خارج موطن البطولة في أبوظبي.

وقال إن "A2RL" يتجاوز اليوم مرحلة إثبات قدرة التكنولوجيا على العمل، لينتقل تدريجياً نحو استكشاف آفاق جديدة لرياضة المحركات، ودراسة الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية لتطوير أداء السيارات وتعزيز مستويات السلامة، سواء في السباقات أو في مستقبل قطاع التنقل.

ونوه ستيفان إلى أن الفارق بين قدرات الذكاء الاصطناعي والأداء البشري أصبح يتقلص بصورة متسارعة، معرباً عن ثقته في أن تصل التكنولوجيا قريباً إلى مستوى يسمح لها بمنافسة الأداء البشري وربما التفوق عليه في بعض مجالات السباقات، كما حدث في تجارب سباقات الطائرات المسيّرة.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس رؤية أبوظبي في بناء منظومة عالمية للبحث والتطوير والابتكار، واستقطاب نخبة الباحثين والمهندسين والخبراء من مختلف أنحاء العالم للعمل على تطوير تقنيات المستقبل.

وقال إن شركة أسباير، ضمن منظومة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، تعمل على تنظيم التحديات التكنولوجية وتحويل الأبحاث والابتكارات المتقدمة إلى تطبيقات عملية، في مجالات تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية والأمن السيبراني وغيرها من القطاعات المستقبلية.

وأكد أن ما يشهده العالم اليوم في إيمولا ليس مجرد سباق للسيارات ذاتية القيادة، بل تجربة تكنولوجية ورياضية جديدة يمكن أن تسهم في إعادة تعريف مستقبل رياضة المحركات والتنقل، مشيراً إلى أن الانتقال بالدوري للمرة الأولى خارج أبوظبي يمثل رسالة واضحة للعالم بأن تجربة "A2RL" باتت جاهزة للانطلاق إلى آفاق دولية أوسع، مع احتفاظ أبوظبي بمكانتها باعتبارها الموطن الأساسي والمحطة المحورية لهذه البطولة العالمية الناشئة.