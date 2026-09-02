"جيسيك جلوبال 2026" يجمع قادة الأمن السيبراني من أكثر من 180 دولة في دبي

دبي في 2 سبتمبر/وام/ ينطلق معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026» بمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي يوم 16 سبتمبر الجاري ويستمر ثلاثة أيام تحت شعار «سايبر فيرست: النظام الرقمي الجديد»، بمشاركة أكثر من 25 ألف متخصص في الأمن السيبراني، وأكثر من 750 علامة تجارية عارضة، ونخبة من الخبراء وقادة القطاع، إلى جانب مشاركين من أكثر من 180 دولة.

ينظم الحدث شركة «إن دي» (inD)، المشروع المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي وشركة «إنفورما»، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ووزارة الداخلية، وشرطة دبي.

تأتي النسخة الخامسة عشرة من الحدث في ظل تسارع التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، مدفوعة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتقنيات الناشئة، وما تفرضه من تحديات متنامية أمام الحكومات والمؤسسات والاقتصادات.

ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التوقعات العالمية للأمن السيبراني لعام 2026، توقع 94% من المؤسسات أن يكون الذكاء الاصطناعي العامل الأكثر تأثيراً في تغيير واقع الأمن السيبراني خلال العام المقبل، فيما يرى 87% منها أن الثغرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل أسرع المخاطر السيبرانية نمواً.

ويشهد الحدث هذا العام توسع مساحة العرض بنسبة 20% مقارنة بعام 2025، في ظل تنامي الطلب الدولي على الابتكار والتعاون والاستثمار في مجال الأمن السيبراني.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تشهد منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات تحولات جوهرية، مدفوعةً بتطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والتقلبات الجيوسياسية، الأمر الذي خلق مشهداً رقمياً تسوده التحديات والتهديدات السيبرانية المعقّدة، والتي تستدعي التعاون وتضافر الجهود لمواجهتها".

وأضاف أنه من هذا المنطلق، تحرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون الدولي وتعزيز المرونة السيبرانية، لترسي بيئةً رقمية أكثر موثوقيةً وابتكاراً، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.. وسيتيح «معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026» من خلال مبادرات نوعية مثل القمة السيبرانية للقيادات، منصةً تجمع الحكومات وقادة القطاع وأبرز الجهات من مجتمع الأمن السيبراني لصياغة الحلول العملية الكفيلة بحماية المستقبل الرقمي".

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «يمثّل “جيسيك جلوبال” منصة عالمية مهمة تجمع الخبرات والكفاءات وصنّاع القرار لاستشراف مستقبل الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة، وتطوير حلول تواكب التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي.. وتأتي مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني هذا العام امتداداً لجهودنا في بناء منظومة سيبرانية متكاملة ومرنة، تقوم على الاستباقية والابتكار، وتعزز جاهزية دبي لمواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسباتها الرقمية".

وأضاف :" نؤمن بأن بناء القدرات الوطنية ركيزة أساسية لاستدامة هذه المنظومة ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات على مختلف المستويات، من خلال النسخة الثانية من “تحدي دبي السيبراني” – النسخة الحكومية، و”مدرسة الدفاع السيبراني” الموجهة لطلبة الجامعات في دولة الإمارات، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة تطور التهديدات والتقنيات.. وسنكشف خلال مشاركتنا في “جيسيك جلوبال 2026” عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الجديدة التي تجسد توجه المركز نحو استباق التحديات الناشئة، وتوظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز الجاهزية السيبرانية، بما يدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر أماناً في الفضاء السيبراني".

من جانبها، قالت تريكسي لوميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إن دي»: «يمكن للاقتصاد الرقمي أن يزدهر فقط في حال كان قائماً على الثقة والمرونة والابتكار الآمن.. واليوم، لم يعد الأمن السيبراني مجرد مسألة تقنية فحسب، بل بات ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، والمرونة الوطنية، والقدرة التنافسية على المستوى الدولي".

وأضافت لوميرماند: «في وقت لم تعد فيه التهديدات السيبرانية مجرد قضايا معزولة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، بل أصبحت تحديات مباشرة تمس الاقتصادات والسيادة والثقة العامة، يشكّل “معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات” منصة محورية تساعد الدول على تعزيز مرونتها السيبرانية، وتسريع تطوير قدراتها، والتواصل مع نخبة قادة وخبراء الأمن السيبراني على مستوى العالم».

ويطرح «جيسيك جلوبال 2026» مفهوم «سايبر فيرست» إطاراً استراتيجياً للحدث، في ظل تنامي دور الأمن السيبراني في تعزيز المرونة الوطنية والقدرة التنافسية الاقتصادية والثقة الرقمية، وانتقاله من نطاق التخصص التقني إلى أولوية على مستوى الحكومات ومجالس الإدارات والمؤسسات.

ويأتي في صميم البرنامج قمة «سايبر فيرست للقيادات»، التي تجمع الوزراء والجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني وكبار مسؤولي أمن المعلومات العالميين وقادة التكنولوجيا، لبحث التأثير الجيوسياسي للذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والتهديدات السيبرانية التي ترعاها الدول ومرونة الاقتصادات الرقمية.

وتشمل قائمة المتحدثين المشاركين في الحدث سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسوبرا كوماراسوامي، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة «فيزا» بالولايات المتحدة الأمريكية، وأليكس أتوماليل، كبير مسؤولي أمن المعلومات العالمي في «أندر آرمور» بالولايات المتحدة، ورولاند ديلروي، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في «آيكيدو سكيوريتي» ببلجيكا، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية الدولية.

ويتضمن البرنامج «مسار الدفاع الوطني والسيادة السيبرانية»، الذي يبحث المرونة السيبرانية من منظور الأمن القومي، إلى جانب «مؤتمر الأمن الكمومي»، الذي يستضيفه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومعهد الابتكار التكنولوجي، بهدف دعم استعداد الحكومات والمؤسسات للانتقال إلى عصر ما بعد الكم.

و يقدم الحدث «التدريب الكمومي العالمي» (Global Quantum Drill)، الذي يطور «التدريب السيبراني العالمي» السابق ليصبح تمريناً عالمياً للجاهزية الكمومية، إلى جانب برنامج حكومي موسع يستضيفه مركز دبي للأمن الإلكتروني ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

وتخصص منصات مستقلة لمناقشة أمن تقنيات التشغيل (OT)، وحماية البنى التحتية الحيوية، والدبلوماسية السيبرانية، والاختراق الأخلاقي، والدفاع السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والأمن السحابي، وتطوير القوى العاملة.

ويضم المعرض عدداً من شركات التكنولوجيا العالمية ومزودي الخدمات السحابية ومبتكري الأمن السيبراني، من بينها «أمازون ويب سيرفيسز»، و«جوجل كلاود»، و«هواوي»، و«إيدج»، و«سي بي إكس القابضة»، و«سايبر نايت»، و«سباير سوليوشنز»، إلى جانب مئات الشركات الدولية التي تستعرض حلولاً وتقنيات في مجالات المرونة السيبرانية، والدفاع المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الآمن.

وقال كوري دينغ، رئيس الأمن السيبراني والخصوصية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «هواوي»: «يحدث النظام الرقمي الجديد تغييراً جذرياً في مفهوم الأمن السيبراني..ومع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة والرقمنة في العمليات الحيوية، ينبغي أن يتطور مفهوم الأمن ليتجاوز مجرد الحماية بحيث يصبح أساساً للذكاء والمرونة.. ويعد “معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026” منصة مهمة تجمع القادة الذين يرسمون ملامح هذا المستقبل.. ونفتخر في “هواوي” بالمساهمة في هذا الحوار من خلال رؤيتنا القائمة على “الذكاء المدمج والمرونة المتأصلة”، وخبرتنا في بناء بنى تحتية آمنة ومرنة وذكية».

ويتيح «جيسيك جلوبال 2026» منصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات وتطوير حلول لحماية البنى التحتية الحيوية وتأمين التحول الرقمي وبناء اقتصادات أكثر مرونة.

ويدعم الحدث مستهدفات استراتيجية دبي للأمن السيبراني، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، بما يعزز توجهات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي الآمن والتعاون الدولي في الأمن السيبراني