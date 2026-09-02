"دبي للثقافة" تفتح آفاقا جديدة للقراءة والكتابة الإبداعية عبر"حديث المكتبات"

دبي في 2 سبتمبر/وام/ تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” خلال شهر سبتمبر الجاري سلسلة من الجلسات والورش ضمن مبادرة "حديث المكتبات"، بهدف تعزيز ثقافة القراءة والكتابة الإبداعية وتوسيع مساحة التفاعل بين المبدعين والجمهور، بما يسهم في إثراء الحراك الثقافي في الإمارة.

تندرج المبادرة تحت مظلة مشروع “مدارس الحياة”، وتدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي من خلال إبراز تجارب المبدعين ومساهماتهم في تطوير المشهد الثقافي والإبداعي المحلي.

ويستضيف متحف الاتحاد في 10 سبتمبر الجاري جلسة بعنوان “ما الفعل الذي نصنعه لدعم مجتمع قارئ؟”، بمشاركة الكاتبة هدى الشوا والكاتبة حمدة البلوشي والباحثة في المجال الثقافي إسراء الملا، وإدارة الإعلامية دجى بن فرج.

وتناقش الجلسة دور المجتمع في ترسيخ القراءة وتحويلها إلى ممارسة يومية، إلى جانب إسهام الأمهات والشباب والمبادرات التطوعية ونوادي القراءة والأنشطة الثقافية في نشر المعرفة.

وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم من 11 إلى 13 سبتمبر ورشة “توظيف الأسطورة في أدب اليافعين” وتقدمها هدى الشوا للكتاب والمهتمين بهذا المجال.

وتتيح الورشة للمشاركين استكشاف توظيف الأساطير في كتابة القصة القصيرة، والتعرف إلى أساليب بناء الشخصيات والحبكة والخاتمة، من خلال القراءات التفاعلية والمناقشات والتمارين التطبيقية، وصولا إلى إعداد مسودة قصة مستوحاة من الأساطير، بما يسهم في تطوير قدراتهم وصقل نصوصهم الإبداعية.