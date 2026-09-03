هيئة البيئة – أبوظبي تستعرض جهود حفظ وصون النباتات المحلية بمعرض أبوظبي للصيد

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ تستعرض هيئة البيئة – أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، جهودها في مجال حفظ وصون النباتات المحلية، وتسليط الضوء على مركز المصادر الوراثية النباتية التابع للهيئة في مدينة العين، ودوره في حماية التنوع النباتي في دولة الإمارات.

وقالت سلامة المنصوري، أخصائي زراعة وأنسجة نباتية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن منصة الهيئة في المعرض تركز هذا العام على أعمال حفظ وصون النباتات المحلية، والتعريف بالدور الذي يقوم به مركز المصادر الوراثية النباتية في حفظ مختلف أشكال المادة الوراثية للنباتات المحلية.

وأوضحت أن المركز يتخصص في حفظ وصون النباتات المحلية بمختلف صورها، سواء على شكل بذور أو أنسجة نباتية، أو مادة وراثية «DNA»، إضافة إلى العينات المعشبة والنباتات الحية، إلى جانب تنفيذ عدد من الأعمال المرتبطة بإنتاج البذور.

وأضافت أن مركز المصادر الوراثية النباتية يعد الأول من نوعه، ويضطلع بدور مهم في حماية الموارد النباتية المحلية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن مشاركة الهيئة في المعرض تهدف إلى التعريف بأبرز الأعمال التي ينفذها المركز، وإبراز التنوع النباتي الذي تتميز به دولة الإمارات.

ونوهت المنصوري إلى أن دولة الإمارات تضم نحو 600 نوع من النباتات المحلية، يوجد 458 نوعاً منها في إمارة أبوظبي، ما يعكس التنوع البيئي والنباتي الذي تتمتع به الإمارة.

ولفتت إلى أن منصة الهيئة تستعرض مجموعة من النباتات المحلية المميزة، تشمل النباتات الساحلية والجبلية والصحراوية، إلى جانب عدد من النباتات المهددة بالانقراض، بهدف تعريف الجمهور بأهميتها وتسليط الضوء على جهود الهيئة في المحافظة عليها وصونها.

وأكدت أن هذه المشاركة تسهم في رفع الوعي بأهمية النباتات المحلية، وتعزيز جهود المحافظة على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي، بما يدعم استدامة البيئة الطبيعية في دولة الإمارات.