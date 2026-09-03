شرطة رأس الخيمة تطلق منصة للاستفسارات المرورية المدرسية عبر الرقم 901

رأس الخيمة في 3 سبتمبر/وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المرور والدوريات، منصة للاستفسارات المرورية المدرسية، بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة للاستفسارات والملاحظات المرورية المتعلقة بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها.

تتيح المنصة لأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس التواصل وتقديم الاستفسارات والملاحظات المرورية عبر الرقم 901، بما يسهم في التعامل مع الاحتياجات المرورية المرتبطة بالمدارس، وتعزيز انسيابية حركة السير، وتسهيل تنقل الحافلات المدرسية وأولياء الأمور ومستخدمي الطرق.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع، ورفع كفاءة الاستجابة للملاحظات والاستفسارات المرورية، بما يدعم توفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة في محيط المدارس، ويسهم في تعزيز سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

ودعت شرطة رأس الخيمة أولياء الأمور والكوادر الإدارية والتدريسية إلى الاستفادة من المنصة والتواصل عبر الرقم 901 بشأن الاستفسارات والملاحظات المرورية المتعلقة بالمدارس، بما يعزز التعاون المجتمعي ويسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والانسيابية المرورية.