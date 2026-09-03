الإمارات تشارك في الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة

القاهرة في 3 سبتمبر/وام/ عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اليوم أعمال دورته الوزارية الـ118، بحضور نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الاقتصاد العرب، وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي الدول الأعضاء.

بحث المجلس عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية، من بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وأوضاع الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.

وناقش المجلس استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية السورية، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات في الجمهورية اليمنية في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وتناول المجلس الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ35، وأبعاد التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، إلى جانب متابعة الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبحث المجلس مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما من الموضوعات الرئيسية المدرجة بصورة دورية على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.