محمد الشرقي يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة 7X ويطّلع على منظومتها الخدمية واللوجستية

الفجيرة في 3 سبتمبر/وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة لتطوير المنظومة الخدمية واللوجستية في الإمارة وفق المعايير التنافسية العالمية، بما يواكب متطلبات التحول التنموي في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات 7X.

ونوَّه سموه، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاعات الخدمية واللوجستية في الإمارة، وتعزيز كفاءتها بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

واطّلع سموه على جهود مجموعة سفن إكس (7X) وخططها المستقبلية، ودورها في تمكين قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب خططها لتوسيع أعمالها وخدماتها في إمارة الفجيرة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي لدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية.

كما اطّلع سموه على الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، ودورها في ربط مزودي الخدمات اللوجستية ضمن منظومة وطنية متكاملة، بما يسهّل وصول الأفراد وقطاع الأعمال إلى خدمات الشحن والتوصيل والتخزين، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الوفد جهود المجموعة في تطوير منظومة متكاملة للخدمات البريدية واللوجستية والرقمية، إلى جانب دور شركة «إي أم أكس» (EMX) في تقديم حلول متطورة للشحن والتوصيل ودعم حركة التجارة.

من جانبه، عبّر سعادة طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات(7X)، عن بالغ سعادته بهذا اللقاء، مقدماً شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على اهتمامه ودعمه المتواصل، وحرصه على تعزيز التعاون بما يخدم تطور المنظومة الخدمية واللوجستية في الإمارة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ووفد مجموعة 7X.