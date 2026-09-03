ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية بدورته الـ 23

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي، وهي الأكبر في تاريخ المعرض.

اطّلع سموه خلال الزيارة على المعروضات والفعاليات في مجالات الصيد والفروسية والصقارة، وجهود المعرض في صون التراث، وترسيخ دور أبوظبي في تعزيز التعاون الثقافي بين مختلف شعوب العالم.

وأشاد سموه باتساع نطاق المعرض وتطوُّر برامجه، بما يعكس دوره منصةً عالميةً تجمع العارضين والهواة والخبراء، وتحتفي بالتراث الإماراتي والابتكار.