رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة بحضور منصور بن زايد

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة .. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب سموه بالسفراء الجدد متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم مؤكداً أن الجهات المعنية في الدولة ستوفر كل الدعم اللازم لهم بما يسهم في تيسير مهامهم وتمكينهم من أداء أعمالهم ومسؤولياتهم بنجاح.

وقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سعادة كل من.. عبد الله ولد كبد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأوميد شادييف سفير جمهورية أوزبكستان، و لي وان إيك سفير جمهورية كوريا، وأناند أمغالان سفير منغوليا ، وطارق إبراهيم سفير جمهورية المالديف، وكاتلينو كيجينر سفير جزر المارشال، وفرانسوا غيوم الثاني سفير جمهورية هايتي، والدكتور توبياس تونكل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وغي رودريغ ديكايي سفير جمهورية الغابون، وسورن جاكوبسن سفير مملكة الدنمارك ،وريك فان دروغنبروك سفير مملكة بلجيكا، وإرنيستاس ميتسكوس سفير جمهورية ليتوانيا، وإيميل فريدريك دي بونت سفير المملكة الهولندية، وبيرند ألكسندر بايرل سفير جمهورية النمسا، وفيرغال ميثين سفير إيرلندا، وماري أودوار سفيرة الجمهورية الفرنسية، وجيرالدين ماري مكافرتي سفيرة المملكة المتحدة، وسابينا ستادلر سفيرة جمهورية سلوفينيا.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم، وأمنياتهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

حضر المراسم كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة وعدد من المسؤولين.