"أراضي دبي" تطلق منصة ذكية تخفض زمن التسجيل العقاري 80%

دبي في 3 سبتمبر/ وام / أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة نظام التسجيل المبدئي الجديدة "Initial Registration System" التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتسريع معاملات المطورين العقاريين وخفض زمن إنجازها بنسبة تصل إلى 80% من نحو 30 دقيقة سابقا إلى أقل من 5 دقائق حاليا وذلك ضمن جهود الدائرة لتطوير خدماتها الرقمية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع العقاري.

وقال مصطفى الرفاعي مدير أول في دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمسؤول عن النظام الجديد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال إطلاق المنصة اليوم إن النظام صمم ليكون منصة سهلة وذكية وسريعة تمكن المطور العقاري من التركيز على أعماله الأساسية مع تبسيط الإجراءات وتقليل عمليات إدخال البيانات بنسبة تصل إلى 80%.

وأوضح أن المنصة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير الموافقات الآلية لمعاملات التسجيل بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي ورفع كفاءة تجربة المستخدم، مشيراً إلى أن المعاملة التي كانت تحتاج إلى نحو نصف ساعة للتسجيل يمكن إنجازها عبر النظام الجديد في أقل من خمس دقائق.

وأضاف أن المنصة نقلت قنوات التواصل بين المطورين ودائرة الأراضي والأملاك إلى داخل النظام بشكل متكامل ما يقلل الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية أو إجراء الاتصالات الهاتفية أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني لمتابعة المعاملات إذ أصبح التواصل والمتابعة جزءا من المنصة نفسها.

وأشار إلى أن النظام يوفر كذلك رؤية موحدة وشاملة لجميع المعلومات والبيانات التي كان المستخدم يحتاج سابقا إلى الحصول عليها من أنظمة أو إدارات مختلفة لتصبح متاحة حاليا ضمن واجهة واحدة تجمع المعلومات ذات الصلة وتسهل الوصول إليها.

وقال الرفاعي إن عدد المطورين العقاريين الذين سيستفيدون من الانتقال إلى المنصة الجديدة يتجاوز 1500 مطور، موضحاً أن تطبيق النظام سيتم على مراحل لضمان انتقال سلس دون التأثير في العمليات التشغيلية للمطورين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستهدف في البداية كبار المطورين نظراً إلى حجم وضغط معاملاتهم حيث سيتم تدريبهم عمليا على استخدام النظام الجديد خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع والتأكد من جاهزيتهم للتعامل معه بكفاءة.

وأوضح أنه بعد ذلك ستبدأ الدائرة في تدريب وإدخال بقية المطورين إلى المنصة ضمن مجموعات تتراوح بين 50 و100 مطور في كل دفعة وعلى مراحل أسبوعية متتالية مع متابعة عملية الانتقال والتأكد من سير العمليات بسلاسة وصولاً إلى انتقال جميع المطورين إلى المنصة الجديدة والاستغناء عن النظام السابق.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تطوير النظام فيما ستتضمن المرحلة الثانية مزيداً من التكامل مع أنظمة أخرى إلى جانب إدخال تحسينات وتطويرات على منصات إضافية بما يدعم كفاءة الخدمات العقارية الرقمية ويواكب النمو المتواصل لسوق دبي العقاري.