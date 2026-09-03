مدير الأخبار في "فرانس برس" يستعرض أمام قمة الإعلام العربي 2026 تطورات المشهد الصحافي العالمي

دبي في 3 سبتمبر/ وام / أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن مشاركة فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس "وكالة الأنباء الفرنسية"، في الدورة الرابعة والعشرين للقمة، وهي الأكبر في تاريخها، وينظّمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي إطار استقطاب الحدث الإعلامي، الأبرز على مستوى العالم العربي، نخبة من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية لمشاركة أفكارهم ورؤاهم حول مستقبل العمل الإعلامي وأهم العوامل المؤثرة في تطوره، سيتناول تشيتويند المشهد الصحفي في ظل المستجدات العالمية المتسارعة، ودور الصحافة في التعامل مع بيئة بالغة التعقيد، وتأثير القوى التي تُشكّل ملامح المشهد الإعلامي.

وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة عن ترحيبها بمشاركة فيل تشيتويند، مشيرةً إلى أن انفتاح القمة على التجارب العالمية الرائدة يسهم في إثراء النقاش ويفتح المجال أمام فرص مهمة للاستفادة من تجارب وممارسات ناجحة في النهوض بالإعلام العربي إلى مستويات جديدة من التميز، منوهةً بإسهامات "فرانس برس" كإحدى المؤسسات الإعلامية صاحبة المكانة العالمية المرموقة.

من جانبه، أكد فيل تشيتويند اعتزازه بالمشاركة في هذه النسخة من قمة الإعلام العربي، وقال: يسعدني المشاركة في هذا النقاش المهم حول مستقبل قطاع الإعلام، لاسيما في هذا التوقيت المحوري.

يُذكر أن فيل تشيتويند يشغل منصب مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس منذ يناير 2019، وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس التحرير العالمي للوكالة في مقرها الرئيسي بباريس وخلال مسيرته الصحفية التي امتدت لأكثر من 25 عاماً، عمل في مناطق عدة شملت الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وتولى مهاماً في ما يزيد على 20 دولة.