غداً انطلاق بطولة آسيا القارية للجوجيتسو بمشاركة 90 دولة في أبوظبي

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / تنطلق غداً منافسات بطولة آسيا القارية للجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، وتستمر نزالاتها حتى الأحد المقبل بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 90 دولة حول العالم، في واحدة من أبرز محطات أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» للموسم الحالي، بما يعكس الأهمية المتنامية للبطولة ومكانتها على أجندة المنافسات الدولية.

وانطلقت مساء اليوم المرحلة الأولى من إجراءات الوزن الرسمية في صالة مبادلة أرينا، استعداداً لبدء المنافسات غداً، وسط اكتمال الترتيبات التنظيمية والفنية لاستقبال اللاعبين والوفود المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف الفئات، تشمل الهواة والأساتذة والناشئين والشباب والمحترفين، على مدار ثلاثة أيام، في تأكيد جديد للمكانة التي رسختها أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ووجهة مفضلة لاستضافة كبريات البطولات الدولية، واستقطاب نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مختلف القارات، بهدف توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، وتعزيز انتشارها عالمياً، وإتاحة المزيد من فرص التنافس أمام اللاعبين من مختلف الفئات والمستويات، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وفي الوقت ذاته، تواصل الرابطة تنفيذ أجندتها الدولية، بإقامة بطولة الأرجنتين الوطنية للجوجيتسو 2026 يوم 5 سبتمبر في الحديقة الأولمبية للشباب بالعاصمة بوينس آيرس، وتشمل منافسات بالبدلة «GI» وبدون البدلة «NO-GI»، بما يعكس اتساع نطاق بطولات الرابطة وقدرتها على تنظيم فعاليات متزامنة في قارات مختلفة.

وتحظى البطولتان برعاية مجموعة "إيدج"، في إطار دعمها المستمر لبرامج وفعاليات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بما يسهم في تعزيز انتشار الرياضة، ودعم اللاعبين، وترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية.

وقال محمد زيد ابجلتون، رئيس العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن المشاركة الواسعة في البطولة القارية الآسيوية تعكس الثقة الدولية المتزايدة في بطولات الرابطة، وقدرة أبوظبي على استقطاب نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 90 دولة تؤكد المكانة العالمية التي وصلت إليها أبوظبي في رياضة الجوجيتسو، وتعكس نجاح استراتيجية الرابطة في بناء منظومة بطولات تمتد إلى مختلف القارات، وتوفر للاعبين فرصاً مستمرة للتنافس والتطور وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن تزامن إقامة البطولة القارية الآسيوية في أبوظبي مع بطولة الأرجنتين الوطنية يجسد حجم الانتشار الذي حققته بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على مستوى العالم، وقدرتها على الوصول إلى مجتمعات جديدة من ممارسي اللعبة، مثمناً رعاية مجموعة "إيدج" ودعمها لهذه البطولات، لما تمثله هذه الشراكة من إضافة نوعية لمسيرة الرابطة وجهودها الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، ونشر الرياضة على أوسع نطاق.

وأكد أن الرابطة تواصل تطوير أجندتها العالمية والارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي لبطولاتها، بما يعزز فرص اللاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ويسهم في استدامة نمو رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي.