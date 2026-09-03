"دفاع مدني عجمان" يطلق حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية لتعزيز السلامة

عجمان في 3 سبتمبر/ وام / أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية، ضمن جهودها لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في الحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

وتركز الحملة على التحقق من التخزين الآمن والمنظم للمواد الخام والمنتجات، خصوصاً المواد القابلة للاشتعال، وعدم تجاوز الكميات المسموح بها، مع الالتزام بترك مسافات آمنة بين المواد، بما يعزز جاهزية المنشآت ويحد من مسببات الخطر.

كما تشدد الحملة على ضرورة خلو مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع من أي عوائق، لضمان سرعة الإخلاء وسهولة وصول فرق الاستجابة في الحالات الطارئة.

وأكدت الإدارة أهمية الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء والإنذار، وتدريب العاملين على خطط الإخلاء والتعامل الأولي مع الحوادث، بما يرفع مستوى الوعي بالسلامة داخل المنشآت الصناعية، ويدعم جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان أصحاب المنشآت والعاملين فيها إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، باعتبارها مسؤولية مشتركة ووسيلة أساسية للوقاية من الحوادث، وترسيخ بيئة صناعية أكثر أمناً واستعداداً.