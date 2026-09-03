عبدالعزيز بن حميد يفتتح مركز إسعاد المتعاملين في "أراضي عجمان"

عجمان في 3 سبتمبر/ وام / افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مركز إسعاد المتعاملين في الدائرة، بعد تطويره وإعادة تصميمه وفق معايير تراعي راحة المتعاملين وسهولة حصولهم على الخدمات، ضمن بيئة تشغيلية متكاملة وهوية بصرية مستوحاة من روح عجمان وتراثها، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد حرص الدائرة على الارتقاء بأساليب العمل وتطوير بيئة الخدمات، بناءً على تحليل رؤى المتعاملين واحتياجاتهم، بما يسهم في إثراء تجربتهم، وتسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات استباقية تعكس كفاءة الدائرة وجودة خدماتها.

واطلع رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان على سير العمل في مركز إسعاد المتعاملين، والتقى عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكداً أهمية أخذ رؤى المتعاملين بعين الاعتبار، والاستفادة منها في تطوير الخدمات ورفع مستوى جودتها.

وشدد الشيخ عبدالعزيز بن حميد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمتعاملين، والمضي قدماً في جهود تصفير البيروقراطية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وأتمتة الخدمات، باعتبارها أدوات أساسية لتبسيط الإجراءات، واختصار رحلة المتعامل، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.