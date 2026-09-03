الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تعرض برامجها في "معرض الصيد والفروسية"

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / تشارك الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لتعزيز التواصل مع الأسر والمجتمع والتعريف برسالتها ودورها في تنمية قطاع الطفولة وبناء قدرات العاملين ومقدمي الرعاية، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والتراث الإماراتي والمحافظة على اللغة العربية ودعم دور الأسرة.

وأكد عمار آل علي، مدير إدارة الشراكات والاتصال في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" حرص الأكاديمية على أن تنعكس هذه الأهداف في جناحها بالمعرض، من خلال تجربة متكاملة مستوحاة من البيئة والثقافة الإماراتية، تتضمن مناطق تفاعلية تمثل الصحراء والبحر والواحة والحرف والصناعات التقليدية، إلى جانب تجارب مخصصة للأطفال واليافعين والأسر.

وأوضح أن من أبرز التجارب التي يقدمها جناح الأكاديمية منطقة "علومكم؟"، التي تسهم في تعزيز الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة من خلال أسئلة تساعدهم على التعرف إلى بعضهم بصورة أعمق، إضافة إلى ورش برنامج "ألفة" الموجهة للوالدين وأفراد المجتمع، والتي تتناول التربية الوالدية الإيجابية، وتعزيز الهوية داخل الأسرة، والتواصل مع المراهقين، وإدماج التراث في الحياة اليومية.

وأضاف أن تعزيز الهوية الوطنية والتراث الإماراتي يبدأ من الأسرة والبيئة المحيطة بالطفل، مشيراً إلى أن الأكاديمية تسعى إلى جعل الموروث الإماراتي حاضراً وقريباً من الأجيال الجديدة، بأسلوب يتناسب مع اهتماماتهم وحياتهم المعاصرة.

وقال إن مشاركة الأكاديمية في المعرض تترجم هذا التوجه من خلال عدد من التجارب التفاعلية، من بينها "العرقوب" المستوحى من البيئة الصحراوية، و"الدانة" المرتبطة بالموروث البحري، و"الميدان" الذي يقدم مجموعة من عناصر التراث الإماراتي مثل الخيل والصقر والنخلة والدلة والخيمة، إضافة إلى «الدكة» التي تبرز الحرف والصناعات التقليدية.

وأكد آل علي أن الهدف لا يقتصر على تعريف الأطفال بهذه العناصر التراثية، وإنما إتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل معها من خلال تجربة حية وممتعة، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأطفال واليافعين بهويتهم وموروثهم الوطني بالشراكة مع الأسرة، وتحويل التراث من معرفة تُروى إلى تجربة يشارك فيها الأطفال واليافعون والأسر.

وحول أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها الأكاديمية خلال المرحلة المقبلة، أوضح أن الأكاديمية تنظر إلى تنمية الطفولة بصورة متكاملة من خلال بناء قدرات العاملين في قطاع الطفولة ومقدمي الرعاية، ودعم الأسر بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم في تنشئة الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن من أبرز برامج الأكاديمية الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، إلى جانب برامج التدريب والتعليم المستمر الموجهة للأسر والممارسين في القطاع، فضلاً عن برنامج "ألفة" الذي يركز على موضوعات الأسرة والتربية الوالدية وتعزيز الهوية والتواصل مع الأبناء.

وأكد أن الأكاديمية تطمح من خلال برامجها ومبادراتها إلى الإسهام في تطوير قطاع طفولة متكامل، تكون فيه الهوية الوطنية واللغة العربية والتراث الإماراتي حاضرة في تنشئة الأجيال القادمة.