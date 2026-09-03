مكتبة محمد بن راشد.. "ملتقى أدب الرسائل" يستعرض قيم الرسائل في الثقافة الإماراتية

دبي في 3 سبتمبر/ وام / اختتمت مكتبة محمد بن راشد فعاليات "ملتقى أدب الرسائل" الذي نظمته على مدار يومين بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والباحثين والمفكرين لاستكشاف القيمة الأدبية والإنسانية والتوثيقية للرسائل وتتبع تحولاتها من شكلها التقليدي إلى وسائل التواصل الحديثة.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن الملتقى يجسد رؤية المكتبة في ترسيخ مكانتها منصة معرفية وثقافية فاعلة تسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز حضور الأدب العربي وبناء جسور الحوار مع الثقافات والتجارب الأدبية العالمية.

وتناول الملتقى حضور الرسائل في الثقافة الإماراتية وما تحمله من قيم المسؤولية والتسامح والتلاحم الأسري وخدمة المجتمع إلى جانب استعراض أدب الرسائل عند أبي العلاء المعري ورسائل الجاحظ والقيمة الأدبية والإنسانية للمراسلات بين الأدباء وما تكشفه من جوانب شخصية وفكرية وتاريخية.

وامتدت جلسات الملتقى إلى تجارب أدبية عالمية قدمت باللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية وناقشت دور المراسلات في تشكيل الصداقات والتجارب الإبداعية والتحولات التي طرأت على الرسائل في عصر الاتصال الفوري والعلاقة بين الكتابة والذات والبوح والصدق.

وشهد الملتقى تنظيم ورشة "مختبر الرسائل" التي قدمتها الكاتبة أمل إسماعيل وركزت على توظيف الرسالة في الكتابة الإبداعية والتعبير عن الأفكار والمشاعر.

كما خصصت المكتبة ركناً تفاعلياً بعنوان "اكتب رسالة إلى كاتبك المفضل" أتاح للزوار التعبير عن أثر أعمال الكتاب في تجاربهم وذكرياتهم.

ويأتي الملتقى ضمن جهود مكتبة محمد بن راشد لإعادة تقديم التراث الأدبي برؤى معاصرة وتقريب الأجيال الجديدة من فن الرسائل وتعزيز ارتباط المجتمع بالقراءة والثقافة.