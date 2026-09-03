فنانة تشكيلية توثق حكاية المرأة الإماراتية في معرض الصيد والفروسية 2026

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / تشارك الفنانة التشكيلية شيرين المتولي بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بمجموعة أعمال تتمحور حول التراث الإماراتي والمرأة الإماراتية، مستلهمة ألوان الأزياء التراثية النسائية الزاهية.

وصممت عرض الأعمال على هيئة مجلس نسائي، مع مراعاة التناغم بين ألوان اللوحات والعناصر المحيطة بها، بما يجعل الأعمال جزءاً من تكوين بصري متكامل.

وتستلهم الفنانة التشكيلية شيرين المتولي، عناصر التراث الإماراتي والمرأة الإماراتية، من خلال أعمالها الفنية التي تمزج بين الرسم الزيتي وتقنيات الـ"مكس ميديا"، لتقدم رؤية فنية معاصرة للهوية والتراث.

وقالت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن أعمالها تركز بصورة خاصة على فن البورتريه، لكنها تحرص على ألا تكون اللوحة مجرد رسم تقليدي، وإنما تضيف إليها عناصر تمنحها روحاً وهوية خاصة، من خلال توظيف تقنيات ومواد متنوعة، لاسيما الأقمشة التراثية الإماراتية.

وأشارت إلى أن اللوحات تحمل حكايات مترابطة تمثل مراحل مختلفة من حياة المرأة الإماراتية، تبدأ بالطفلة الإماراتية التي تحمل "الريم" رمزاً للحياة البرية، مروراً بالعروس وزينتها وطقوس الحناء، وصولاً إلى الأم التي تحمل فانوساً يرمز إلى حمل الشعلة والنور للأسرة، ثم الجدة التي تجسد الحكمة والتراث.

وأكدت أن هذه الأعمال تمثل حكاية بصرية عن المرأة الإماراتية، وما تحمله من قيم العطاء والحكمة والمحافظة على التراث، مع توظيف أسلوب فني معاصر يجمع بين جماليات الرسم والتقنيات والخامات المستوحاة من البيئة الإماراتية.