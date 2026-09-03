بلدية دبا تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها في التنمية المؤسسية

الفجيرة في 3 سبتمبر/ وام / نظمت بلدية دبا ملتقى "المرأة الإماراتية.. قوة وطن"، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، وتقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات وإسهاماتها البارزة في مختلف مجالات العمل والتنمية.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بمشاركة عدد من القيادات والكفاءات النسائية في البلدية، استعرضن خلالها تجاربهن في العمل الحكومي، وسلطن الضوء على نماذج ملهمة للمرأة الإماراتية في مجالات القيادة والهندسة والتميز والابتكار، وما حققته من حضور فاعل في مسيرة التطوير المؤسسي وخدمة المجتمع.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها وقدرتها على صناعة الإنجاز في مختلف المجالات، وأصبحت شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتميز التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققها الكفاءات النسائية تعكس ما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم وتمكين.

وقال: نعتز بما تقدمه موظفات البلدية من نماذج مشرفة في المجالات الهندسية والصحية والبيئية والتجارية وخدمة المتعاملين، ونحرص على مواصلة دعمهن وتمكينهن بما يعزز إسهاماتهن في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.