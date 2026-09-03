"الغدير" يطلق مجموعة حرفية من الطين الإماراتي في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / أطلق مشروع الغدير للحرف الإماراتية، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، مجموعة حصرية من المنتجات الحرفية المصنوعة من الطين الإماراتي المستخرج من جبال منطقة شمل في رأس الخيمة، في خطوة تعكس توجه المشروع نحو توظيف الخامات المحلية في تطوير منتجات حرفية مستدامة مستوحاة من الهوية الوطنية والموروث الثقافي الإماراتي.

وتأتي المجموعة في إطار جهود "الغدير" للحفاظ على الحرف الإماراتية وتطويرها، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية وتوظيفها في ابتكار منتجات معاصرة، بما يسهم في صون الحرف التقليدية وتعزيز استمراريتها ونقل مهاراتها إلى الأجيال القادمة.

وامتدت مراحل تطوير المجموعة إلى التعاون مع حرفيين من منطقة شمل في رأس الخيمة، لاستخراج الصخور المحلية ومعالجتها وتحويلها إلى طين صالح للاستخدام في صناعة المنتجات الفخارية، إلى جانب تدريب حرفيات المشروع على أساليب التعامل مع الطين المحلي وتوظيفه في إنتاج قطع وتصاميم معاصرة مستوحاة من الحصون والقلاع الأثرية في دولة الإمارات.

وتجمع هذه المنتجات بين تقنيات الحرفة التقليدية ومتطلبات التصميم الحديث، بما يعكس توجه المشروع إلى تطوير المنتج الحرفي الإماراتي مع الحفاظ على عناصره المرتبطة بالبيئة المحلية والهوية الثقافية.

ويهدف المشروع من خلال هذه المشاركة إلى إبراز دور الحرفيات في صون التراث الحرفي الإماراتي، وتعريف الزوار بأصالة الحرف المحلية وأساليب تطويرها بما يواكب الذوق المعاصر، مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها الثقافية.

وتتضمن مشاركة "الغدير" في المعرض حضور عدد من الحرفيات لتقديم عروض حية لمجموعة من الحرف الإماراتية، تشمل الخوص والسدو والغزل والصلصال والرسم على المنتجات، بما يتيح لزوار المعرض الاطلاع على المهارات المرتبطة بهذه الحرف والتعرف إلى قصصها ومراحل تطورها من موروث أصيل إلى منتجات معاصرة.