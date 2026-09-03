محمد الشرقي يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم ويطّلع على سير العملية التعليمية بالفجيرة

الفجيرة في 3 سبتمبر/ وام / أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية مواصلة تطوير وتعزيز جودة العملية التعليمية في الإمارة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة وآمنة للطلبة والهيئات الأكاديمية والتدريسية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم والوفد المرافق له.

وطلع سموّه خلال اللقاء على سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ومستوى جاهزية المؤسسات التعليمية في الإمارة، إلى جانب أبرز الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلبة والكوادر التعليمية.

وأشار سموّه، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لسير العملية التعليمية في الإمارة، وحرص سموه على دعم جهود تطوير قطاع التعليم وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية، بما يواكب توجهات الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

واستعرض الوفد خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية، إلى جانب الإجراءات المتّبعة لتعزيز الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية، وضمان انتظام مختلف العمليات والخدمات المساندة للطلبة والكوادر التعليمية.

من جانبه، قدم سعادة محمد القاسم والوفد المرافق له شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سموه واهتمامه بالشأن التعليمي، ودعمه للجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات التعليمية بالإمارة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.