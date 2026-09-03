محمد الشرقي يستقبل سفيري الهند وكوبا

الفجيرة في 3 سبتمبر/ وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة نوربيرتو كارلوس سفير جمهورية كوبا لدى الدولة.

ورحّب سموه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما.

وتم خلال اللقاءات تبادل الحديث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأعرب السفيران عن سعادتهما بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة وحفاوة الاستقبال، مُشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة على الأصعدة كافة.

حضر اللقاءين سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.