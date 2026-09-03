هزاع بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ23

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، فعاليات النسخة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا" بتنظيم من مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى 6 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

وتفقّد سموه، خلال جولته، عدداً من أبرز الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في المعرض، واطّلع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وابتكارات وتجارب متخصصة في مجالات الصيد والفروسية والصقارة، إلى جانب المبادرات والجهود الرامية إلى صون البيئة والمحافظة على التراث الثقافي.

واستمع سموّه، خلال الجولة، إلى شرح تفصيلي من ممثلي عدد من الجهات والعارضين حول أبرز مبادراتهم ومشاريعهم، وما يقدمونه من ابتكارات وحلول في القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والصقارة، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية، ويحافظ في الوقت ذاته على أصالة الرياضات والهوايات التراثية ومكانتها في المجتمع الإماراتي.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسد الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لصون الموروث الوطني وتعزيز حضوره في المجتمع، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وأشاد سموه بالتطور المتواصل الذي يشهده المعرض، والمشاركة المحلية والدولية الواسعة في نسخته الحالية، مثمناً جهود الجهات المنظمة والمشاركة في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الموروث الثقافي الإماراتي والابتكار، وتواكب في الوقت ذاته تطور الممارسات والتقنيات المرتبطة بالصيد والفروسية والصقارة.

ورافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، وسعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعدد من المسؤولين.

وتُعد النسخة الـ23 الأكبر على الإطلاق في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من حيث المساحة وعدد المشاركين منذ انطلاقه عام 2003، حيث تمتد على مساحة 107 آلاف متر مربع، بمشاركة 2,405 عارضين وعلامات تجارية من 71 دولة، وتضم 15 قطاعاً تشمل الصيد والفروسية والصقارة والهجن والسلوقي والحرف اليدوية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي وغيرها من القطاعات ذات الصلة.