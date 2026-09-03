رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز الأفضل لشهر أغسطس

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم عن الفائزين بجوائز الأفضل عن شهر أغسطس 2026، في ثلاث فئات هي أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وذلك بعد مرور ثلاث جولات من منافسات دوري أدنوك للمحترفين موسم 2026-2027.

وحصد الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، لاعب وسط العين، جائزة أفضل لاعب، بعدما قدم مستويات لافتة منذ انطلاقة الموسم، وأسهم بأدائه المؤثر في قيادة الفريق لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، حصد بها الفريق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى.

وواصل العين حضوره في قائمة المتوجين، بعدما نال حارسه خالد عيسى جائزة أفضل حارس مرمى، تقديراً للمردود المميز الذي قدمه في مستهل الموسم، ودوره في تأمين شباك الفريق خلال انطلاقته القوية وحصوله على أول 9 نقاط في مشوار الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين.

أما جائزة أفضل مدرب، فذهبت إلى الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يونايتد، بعدما نجح في ترك بصمته سريعاً خلال ظهوره الأول في دوري أدنوك للمحترفين، وقاد فريقه لتحقيق انتصارين خلال الجولات الثلاث الأولى، ليؤكد بداية واعدة في تجربته التدريبية بالبطولة.