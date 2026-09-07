G5 القابضة تشارك بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء معززة حضورها الإقليمي

‏العلمين في 7 سبتمبر/وام/ تشارك شركة G5 القابضة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، الذي تنظمه جمهورية مصر العربية بمطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، ضمن جناح دولة الإمارات في خطوة تعكس توجه الشركة نحو توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز شراكاتها في قطاعات الدفاع والطيران والتكنولوجيا المتقدمة.

وتأتي مشاركة G5 في هذا الحدث باعتباره أحد الفعاليات المهمة في المنطقة، التي تجمع صناع القرار والخبراء والشركات المتخصصة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، وكونه منصة مهمة لاستعراض قدراتها الصناعية وبحث فرص التعاون الصناعي والتكنولوجي، وبناء شراكات جديدة في الأسواق الإقليمية.

وتكتسب مشاركة الشركة أهمية خاصة في ضوء انعقاد المعرض في جمهورية مصر العربية، التي تمثل سوقاً ومحوراً استراتيجياً في المنطقة، وبوابة مهمة للتواصل مع الشركاء والعملاء في الأسواق العربية والأفريقية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب لشركة G5 القابضة: "تمثل مشاركتنا في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء محطة مهمة في استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها الإقليمي والدولي، وتعزيز شراكاتها في قطاعات الدفاع والطيران والتكنولوجيا المتقدمة. ونفخر بالمشاركة ضمن جناح دولة الإمارات، الذي يمثل منصة مهمة لإبراز القدرات التي طورتها الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية ذات الصلة. وأضاف: " تمثل مصر سوقاً استراتيجية بالنسبة لـ G5، ونرى في معرض العلمين فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع شركائنا في مصر والمنطقة، وبحث مجالات جديدة للتعاون، والاستفادة من الموقع المحوري لمصر في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية."

ومن المقرر أن تستعرض الشركة خلال المعرض مجموعة من قدراتها ومنتجاتها الدفاعية، تتصدرها طائرة بدر-250 الهجومية الخفيفة وطائرة بدر-250تي التدريبية. وتُعرض الطائرة للمرة الأولى في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، في خطوة تمثل محطة مهمة في حضور الطائرة على المستوى الإقليمي، وتتيح لشركة G5 التواصل مع شركاء وعملاء محتملين في مصر والأسواق الإقليمية.

وتبرز بدر-250 باعتبارها أول طائرة هجومية خفيفة تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات، والأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وصُممت للعمل في البيئات التشغيلية الصعبة وتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل الإسناد الجوي القريب والمراقبة والاستطلاع المسلح والتدريب المتقدم. ويمنحها هيكلها خفيف الوزن المصنوع من ألياف الكربون ومحركها التوربيني الأحادي مستويات عالية من المناورة والتحمل والبقاء في الجو، فيما تتيح منظومة مهامها المتقدمة استخدام مجموعة من الذخائر الموجهة عالية الدقة. وفي الوقت نفسه، تدعم أحدث مراحل تطويرها قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة، بما يعزز دورها ضمن منظومات الدفاع متعددة المجالات والاستجابة للتهديدات الجوية الحديثة.

وتشمل المعروضات أيضا المركبة غير المأهولة كوبرا متعددة المهام، المخصصة للعمليات الميدانية والاستطلاع والتعامل مع التهديدات الجوية والبرية، إلى جانب صواريخ الحداه (4 نماذج مختلفة) علاوة على مركبة مزيد رباعية الدفع المزودة بمنظومة لإطلاق صواريخ الحداه، بما يوفر حلاً متكاملاً يجمع بين الصواريخ ومنصة الإطلاق والمركبة.

وتضم المعروضات كذلك منظومة الدرع للدفاع الجوي قصير المدى والمخصصة لمواجهة الطائرات المسيّرة والذخائر الجوالة من خلال قدرات متكاملة للاستشعار والتتبع والاعتراض والتدمير. كما تستعرض الشركة مركبة سويحان المدرعة، ثمانية الدفع، والمزودة بمنظومات حماية متقدمة صُممت للتعامل مع طيف واسع من التهديدات والمتطلبات التشغيلية في مختلف البيئات الميدانية، بما في ذلك التهديدات النووية.

ومن جانبه، يستعرض قسم الصناعات المتقدمة قدراته في تصنيع الأجزاء والمكونات والقطع الفرعية لمختلف المنظومات الدفاعية البرية والجوية والبحرية والصاروخية، بما يعزز القدرات الصناعية ويدعم تطوير سلاسل إمداد متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وتعكس هذه المجموعة من المنتجات تنوع محفظة G5 وتكامل قدراتها في تطوير حلول دفاعية جوية وبرية وصاروخية وغير مأهولة، تستجيب للمتطلبات المتغيرة للعمليات الحديثة.

وعلى هامش المعرض، تركز الشركة أيضاً على عقد لقاءات واجتماعات مع جهات حكومية وعسكرية وشركات متخصصة ومشغلين، بهدف بحث فرص التعاون والشراكات في مجالات التطوير والتصنيع والتكامل التقني والبحث والتطوير ونقل المعرفة.

وتعكس مشاركة الشركة ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالإسهام في إبراز التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية والتكنولوجية الإماراتية، وتعزيز فرص التعاون بين الشركات الوطنية ونظيراتها في الأسواق الدولية.

وتواصل G5 توسيع حضورها في الفعاليات الدولية المتخصصة ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى بناء شراكات طويلة الأمد، وتطوير قدراتها التكنولوجية والصناعية، والوصول إلى أسواق جديدة، وترسيخ مكانتها بوصفها شركة إماراتية ذات حضور إقليمي ودولي في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.