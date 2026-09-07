1.53 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس 2026

عجمان في 7 سبتمبر / وام/سجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر أغسطس الماضي، 994 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.53 مليار درهم.

وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن أداء القطاع العقاري خلال أغسطس حافظ على نسقه التصاعدي، وحقق أرقاماً إيجابية تؤكد صلابة القطاع وزيادة الطلب المباشر على مختلف أنواع العقارات في الإمارة.

وأضاف أن حجم التداول بلغ 970 مليون درهم من خلال 767 عملية، مشيراً إلى أن منطقة "الروضة 3" سجلت أعلى قيمة مبايعة بـ47 مليون درهم، فيما بلغت أعلى قيمة مبايعة في مشاريع التطوير العقاري 2.1 مليون درهم في "مجتمع أزهى".

وأوضح المهيري أن شهر أغسطس شهد تسجيل 142 عملية رهن بقيمة إجمالية تجاوزت 340 مليون درهم، وسجلت منطقة "الروضة 3" أعلى قيمة رهن بـ 27.5 مليون درهم.

وتصدر مشروع "مدينة الإمارات" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعَي "أبراج المدينة" و"عجمان ون"، فيما جاء "حي الحليو 2" في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من "المنامة 14" و"الحليو 1".

وام / يعقوب العوضي