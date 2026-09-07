دبي البحري يطلق برنامج الشراع الأولمبي

دبي في 7 سبتمبر/وام/ أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامجاً مجتمعياً جديداً لرياضة الشراع الحديث، إحدى الرياضات الأولمبية، بمشاركة 30 شخصاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية .

البرنامج يستمر على مدار شهر سبتمبر الجاري، ويستهدف مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والناشئين وصولاً إلى الشباب والكبار، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالشراع الحديث في دبي .

وأوضح أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الموسم الحالي يشهد إضافة مسار خاص بقوارب الإلكا "ILCA"، إحدى فئات القوارب الشراعية الأولمبية، والمخصص للمشاركين من عمر 15 عاماً فما فوق، إلى جانب برامج قوارب الأوبتيمست المخصصة للبراعم والناشئين.

وقال: "لفت البرنامج الذي يشرف عليه يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في قسم المواهب وتطوير الأداء الرياضي بالنادي، الأنظار بتنوع أعمار المشاركين، حيث استقبل متدربين في العشرينات والثلاثينات والأربعينات وحتى الستينات من العمر، إلى جانب الأطفال والناشئين، ما يعكس مرونة رياضة الشراع وقدرتها على استقطاب شرائح مجتمعية مختلفة، ويؤكد أن التعلم الرياضي لا يرتبط بعمر محدد".

وقال يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في قسم المواهب وتطوير الأداء الرياضي بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الإقبال الذي شهده البرنامج مع بداية الموسم يحمل رسالة إيجابية حول تطور الوعي المجتمعي بأهمية الرياضات البحرية.

وأضاف: "تتميز رياضة الشراع الحديث بأنها قادرة على جذب المشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث يمكن للإنسان أن يبدأ في سن صغيرة، ويمكنه أيضاً أن يبدأ في مرحلة متقدمة من العمر، فهي تؤكد أن الرياضة أسلوب حياة، وأنها صحة ومعرفة وثقة بالنفس.

وأكد أن تطوير برامج الأوبتيمست والإلكا يأتي ضمن رؤية تهدف إلى توفير مسار واضح للمشارك، بداية من التعرف إلى الرياضة ومبادئها الأساسية، مروراً بتطوير المهارات الفنية، وصولاً إلى المستويات الأكثر تقدماً والمنافسات الرياضية لمن يمتلك الموهبة والرغبة في الاستمرار.