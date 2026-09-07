إيطاليا تسجل أشد فصول الصيف حرارة منذ أكثر من 70 عاما

روما في 7 سبتمبر/وام/ سجلت إيطاليا أشد فصول الصيف حرارة منذ 1950.وقال معهد الاقتصاد الحيوي التابع للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا اليوم إن متوسط درجة الحرارة بلغ 24.3 درجة مئوية وكان

شهر أغسطس الماضي الأكثر حرارة خلال العام إذ بلغ فيه متوسط درجة الحرارة 25.6 درجة مئوية، بزيادة

قدرها 5.2 درجة مئوية عن المتوسط المسجل في الفترة بين عامي 1951 و1980، و3.5 درجة مئوية فوق المعدل ‌الطبيعي للفترة ⁠بين 1991 و2020.

وتستند هذه الأرقام إلى قراءات تم ‌تسجيلها على ارتفاع مترين فوق مستوى سطح ⁠الأرض.

وتركزت المناطق الأكثر ⁠تضررا في إيطاليا في السهول الشمالية الغربية وعلى امتداد جبال الأبينيني، وكثير منها مناطق زراعية حيث

شكلت ​درجات الحرارة المرتفعة وظروف الجفاف ⁠ضغطا على النشاط الزراعي.