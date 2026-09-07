الجناح الوطني لدولة الإمارات يفتتح أبوابه غداً في "معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026"

العلمين في 7 سبتمبر /وام/ يفتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات أبوابه غداً ضمن فعاليات “معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026”، الذي يُقام في مطار العلمين الدولي بمحافظة مطروح في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026.

ويحظى الحدث بدعم عدد من الجهات المصرية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الدفاع والقوات الجوية المصرية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية ومصر للطيران. ويجمع المعرض، على مدار ثلاثة أيام، الحكومات والقوات المسلحة وسلطات الطيران المدني ووكالات الفضاء والجهات الصناعية على مساحة عرض تبلغ 125 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 250 جهة عارضة من 50 دولة.

وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وبتنظيم من مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، يضع الجناح قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قلب أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة.

ويمتد الجناح الوطني لدولة الإمارات على مساحة 871 متراً مربعاً، ويجمع نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة العاملة في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء وصيانة الطائرات والتكنولوجيا المتقدمة، من بينها مجموعة "إيدج"، و "Generation 5 " القابضة، و"مجموعة أبوظبي للطيران" والشركات التابعة لها، ومجموعة "ملتي ليفل"، ليقدم للزوار صورة متكاملة عن القدرات الصناعية والتكنولوجية المتنامية لدولة الإمارات.

وتشارك مجموعة إيدج في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من القدرات الدفاعية المتطورة متعددة المجالات، حيث سيشمل العرض الذي تقدمه المجموعة الأنظمة ذاتية التشغيل، والطيران غير المأهول، والأسلحة والذخائر ذات التأثير الدقيق، بما في ذلك الذخائر المتجولة SHADOW 25 وSHADOW 50، والطائرة المروحية غير المأهولة HT-100، ونظام الصواريخ الدفاعية الجوية ، والأسلحة الانزلاقية الموجهة بدقة، والذخائر الموجهة بدقة ، وذخائر المدفعية عيار 155 ملم، والذخائر الجوية من سلسلة MK 80. ويعكس هذا العرض قدرات إيدج المتنامية من التقنيات المطورة لتلبية المتطلبات العملياتية المتغيرة عبر مجالات متعددة.

كما تشارك "Generation 5 " القابضة في الجناح الوطني لدولة الإمارات، بما يعكس حضورها المتنامي في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، والقدرات الصناعية والتكنولوجية التي طورتها. وتدعم هذه المشاركة استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وبناء شراكات استراتيجية جديدة، كما توفر منصة للتواصل مع الجهات الحكومية والعسكرية والشركات المتخصصة والمشغلين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التطوير والتصنيع والتكامل التقني والبحث والتطوير.

وتشارك مجموعة أبوظبي للطيران في الجناح الوطني لدولة الإمارات من خلال محفظة شركاتها التي تضم "أبوظبي للطيران" و"جال" و"أمرك" و"ماكسيموس للطيران"، مستعرضةً قدرات المجموعة وخبراتها المتكاملة في قطاع الطيران. وتعكس مشاركة المجموعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات طموحها إلى توسيع حضورها الدولي وتعزيز شراكاتها في الأسواق الرئيسية. كما يجعل الموقع الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية، الذي يربط الشرق الأوسط بأفريقيا، من المعرض منصة مهمة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والنمو.

وتستعرض "جال" نماذج مجسمة لمنصتين تمثلهما؛ هما المقاتلة "إف-16"، وهي مقاتلة متعددة المهام صغيرة الحجم وعالية الأداء، تتميز بخفة الحركة وتعدد الاستخدامات في مهام جو-جو وجو-أرض، والمقاتلة "رافال" ثنائية المحرك وشاملة الأدوار، والمصممة لتنفيذ طيف واسع من المهام في البيئات الجوية والبرية والبحرية خلال طلعة جوية واحدة.

وتعرض "أمرك" نموذجاً مصغراً لمنشأتها المتكاملة لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات في العين، والمقامة على موقع تبلغ مساحته كيلومتراً مربعاً واحداً، بمساحة طابقية إجمالية تتجاوز 140 ألف متر مربع. وتضم المنشأة خمس حظائر للصيانة والإصلاح والعمرة وأكثر من 30 ورشة مساندة، وتدعم أكثر من 35 طرازاً من الطائرات ثابتة الجناح والطائرات المروحية لصالح القوات المسلحة الإماراتية والقوات الجوية الإقليمية والشركاء الدوليين. كما تعرض الشركة نموذجاً لطائرة "سي-130 هيركوليز"، بما يعكس دورها بصفتها مركز خدمة معتمداً من شركة "لوكهيد مارتن" لطائرات "سي130 هيركوليز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفر خدمات الصيانة على مستوى المستودعات والهندسة والمكونات والتعديلات والتحديثات لهذه المنصة.

وتستعرض "ماكسيموس للطيران" نموذجاً لطائرتها "أنتونوف AN-124-100"، وهي طائرة الشحن الاستراتيجي الثقيل التابعة للمجموعة، والقادرة على نقل حمولة تصل إلى 120 طناً ضمن مساحة شحن تبلغ 850 متراً مكعباً. وقد تم تصميم الطائرة لنقل الشحنات كبيرة الحجم والحمولات الحيوية للمهام، بما يتيح لها دعم الحكومات والجهات الدفاعية والعملاء التجاريين بحلول آمنة ومرنة وسريعة للعمليات المعقدة والحساسة زمنياً في مختلف أنحاء العالم.

وتشارك مجموعة "أدنيك" في "معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء" لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لقطاعات الدفاع والأمن والطيران والفضاء، والترويج لمحفظة الفعاليات الدولية الرائدة التي تنظمها، بما في ذلك معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، ومعرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس"، ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس"، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار".



