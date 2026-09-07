خلال زيارة متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي محمد بن راشد: " مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف.. فهي جسر يربط تراثنا بحاضرنا ومستقبلنا"

دبي في 7 سبتمبر/وام/ أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في تشييد المتاحف هو استثمار في مستقبل الإنسان وتأسيس لوعي الأجيال وضمان قدرتها على استشراف المستقبل انطلاقاً من فهم الماضي بمختلف أبعاده، منوهاً سموّه بازدهار قطاع المتاحف في دولة الإمارات في ضوء ما توليه الدولة من اهتمامٍ متنامٍ بمؤسساتها الثقافية والحضارية.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه اليوم إلى متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، والذي يعد المتحف الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال سموّه: "مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف فهي جسر يربط تراثنا بحاضرنا ومستقبلنا.. وبين الإمارات والعالم.. نريد أن تظل متاحفنا شاهدة على مسيرة وطن تحدّى ذاته في تحقيق إنجازات كان البعض يظنها مستحيلة.. تُطلِعُنا على تجارب الماضي بكل ما تحمل من دروس وعِبَر... فالمتاحف سجل يحفظ لأجيالنا تراث الأجداد وينقل إليهم سيرة من سبقونا لتقود خطاهم نحو غد أفضل لنا وللعالم من حولنا".

وقد اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على ما يقدمه متحف التاريخ الطبيعي من تجربة علمية وثقافية متكاملة تستعرض قصة الكون والأرض والحياة عليها عبر ملايين السنين. كما استمع سموّه إلى شرح حول أبرز مقتنيات المتحف وما يضمه من معروضات وتجارب تفاعلية، توظف أحدث التقنيات في تكوين فهم أعمق لتاريخ كوكب الأرض وتنوعه الطبيعي، وبناء صورة شاملة للتاريخ الطبيعي لدولة الإمارات والمنطقة.

وشاهد سموّه خلال الجولة جانباً من أهم معروضات المتحف الذي يضم مجموعات نادرة من النيازك والأحفوريات، ومشاهد مُعاد تخيُّلها للعالم الطبيعي في أبوظبي، إلى جانب معارض تفاعلية وبرامج تعليمية تُعرِّف الزوّار بتاريخ الكون والتنوّع البيولوجي على كوكب الأرض، إضافة إلى مركز بحثي متخصص يُعنى بعلوم الحفريات والأحياء والبيئة، إذ يدعم المتحف الجهود الدولية الرامية إلى حماية الطبيعة واستدامتها للأجيال القادمة.

ويهدف متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي أن يكون، بما يضمه من مقتنيات نادرة ومتنوعة، مورداً عالمياً للبحث العلمي والتعليم والاكتشاف، من خلال الاهتمام بالأبحاث المرتبطة بعلوم الأرض وعلوم الحياة والتنوع البيولوجي على كوكب الأرض وكذلك الاهتمام بالدراسات المرتبطة بالعلوم المجتمعية.

وفي ختام الجولة، اُلتقطت لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع فريق عمل المتحف، الذي أعرب عن بالغ سعادته واعتزازه بهذه الزيارة.