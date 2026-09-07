خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة عشرة من قمة AIM للاستثمار..سعود بن صقر: برؤية رئيس الدولة.. الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بالاستثمار في الإنسان وتحقيق الازدهار المستدام

دبي في 7 سبتمبر/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تمضي بثقة في التعامل مع التحولات، وتواصل مسيرتها التنموية مستندة إلى نهج راسخ تستثمر من خلاله في الإنسان لتحقيق الازدهار المستدام.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سموه، اليوم، في افتتاح الدورة الخامسة عشرة من قمة AIM للاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبمشاركة عدد من ضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات، وأصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين، إلى جانب المستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين من داخل الدولة وخارجها.

وتناول صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في كلمته ما شهدته دولة الإمارات في السنوات الأخيرة من تطور متسارع في مسيرتها التنموية، إلى جانب ما حققته رأس الخيمة من تقدّم رسّخ مكانتها وجهةً مفضلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال سموه: «الاقتصادات التي تتكيف مع المتغيرات، وتتبنى الابتكار، وتستثمر في الإنسان، هي الأقدر على تحقيق الازدهار المستدام»، مؤكداً أن هذا النهج راسخ في مسيرة دولة الإمارات، ومشيراً إلى أن الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، آمن بأن ثروة الأوطان الحقيقية تكمن في الإنسان.

وأضاف سموه: «بعد أكثر من خمسة عقود على قيام اتحادنا، ما زال هذا المبدأ أساساً لمسيرتنا. واليوم، برؤية وقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، نواصل هذه المسيرة بثقة»، مشيراً إلى أن المال قد يمول النمو، لكن الإنسان هو رأس مالنا الحقيقي، وهذه هي الأسس التي يُبنى عليها التقدم المستدام، وتتجلى بوضوح في مسيرة التنمية التي تشهدها رأس الخيمة.

كما استعرض سموه طموح رأس الخيمة إلى إحداث أثر اقتصادي مستدام، من خلال بناء اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة ويستند إلى الابتكار والاستدامة. وقال سموه: «لقد علمتنا تجربتنا أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، وهذه هي البيئة التي عملنا على ترسيخها في رأس الخيمة، انسجاماً مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها».

وأكد سموه أن قيمة الاستثمار لا تُقاس بحجم رأس المال وحده، بل بما يحدثه من أثر في حياة الناس، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي تتجلى في أثر هذه الجهود على جودة الحياة، وما تتيحه من فرص، وما تسهم به في تعزيز قوة المجتمعات وتماسكها.

والتقى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على هامش القمة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، معالي الدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، يرافقه سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وبحث سموه مع معاليه سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع فرص الشراكات النوعية والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطلعات الجانبين في مختلف المجالات.

وتفقّد سموه أجنحة المعرض المصاحب للقمة، وزار جناح إمارة رأس الخيمة، الذي ضم عدداً من الجهات والمؤسسات في الإمارة، هي: غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبنك رأس الخيمة الوطني، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ورأس الخيمة العقارية، ومدينة الابتكار، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، ومجموعة «مرجان».

وتستمر قمة AIM للاستثمار على مدى ثلاثة أيام، وتعد من أبرز المؤتمرات الاستثمارية العالمية، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 15 ألف مشارك من أكثر من 180 دولة، بحضور عدد من رؤساء الدول والوزراء.