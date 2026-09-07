مواصلات رأس الخيمة تعرض حلول المركبات ذاتية القيادة في AIM 2026

رأس الخيمة في 7 سبتمبر / وام / تشارك هيئة رأس الخيمة للمواصلات ضمن جناح حكومة رأس الخيمة في قمة AIM للاستثمار 2026، التي تستضيفها إمارة دبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الحالي.وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها مشروع منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة RAKTA AV Sandbox، إلى جانب مشروع نظام محاكاة المركبات ذاتية القيادة وتطبيقاته المستقبلية AV Simulation Videos، بما يعكس توجه الهيئة نحو تطوير بيئة متكاملة لاختبار تقنيات التنقل ذاتي القيادة واستكشاف تطبيقاتها المستقبلية، وتعزيز جاهزية الإمارة لتبني حلول التنقل الذكية والمبتكرة.

ويهدف مشروع منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة RAKTA AV Sandbox إلى توفير بيئة متخصصة لاختبار تقنيات المركبات ذاتية القيادة ومبادرات التنقل الذكي، ضمن مسار تدريجي يبدأ بالاختبارات الفنية وتقييم السلامة، مروراً بالتجارب التشغيلية المنظمة، وصولاً إلى النشر المستقبلي وفق المتطلبات التنظيمية ومستويات الجاهزية، بما يدعم تطوير منظومة متكاملة للتنقل ذاتي القيادة ويفتح المجال أمام فرص التعاون مع المطورين والمشغلين والمستثمرين في قطاع التنقل.

كما تستعرض الهيئة مشروع المحاكاة الرقمية لاختبار سلامة المركبات ذاتية القيادة AV Simulation for Safety Testing، الذي يتيح اختبار سلوك المركبات ذاتية القيادة وتقييم أدائها افتراضياً ضمن بيئات وسيناريوهات مرورية مختلفة، بما يعزز عمليات التحقق من السلامة قبل الانتقال إلى التجارب على الطرق العامة، ويدعم تطوير حلول أكثر أماناً وكفاءة للتنقل ذاتي القيادة.

وتأتي مشاركة الهيئة في القمة للتعريف بمشاريعها المستقبلية في قطاع النقل، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع المستثمرين والجهات المتخصصة، وتبادل الخبرات حول أحدث تقنيات التنقل المستدام، بما يسلط الضوء على جهود إمارة رأس الخيمة في تطوير بيئة داعمة للابتكار وتبني تقنيات التنقل المستقبلية، وتعزيز فرص الاستثمار في المشاريع المرتبطة بمستقبل النقل.