مركز الشرطي الصغير يعزز جودة الحياة الأسرية

الشارقة في 7 سبتمبر / وام /تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة للموظفين وأسرهم التقى سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر- القائد العام لشرطة الشارقة منتسبي «مركز الشرطي الصغير للطفولة المبكرة» ضمن فعاليات العودة إلى المدارس بحضور اللواء الدكتور علي أحمد بالزود مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة و إيمان زيد -مديرة المركز وعدد من الضباط والأفراد.

و شهد مشروع «حضانة الشرطي الصغير» الذي افتُتح العام الماضي توسعاً نوعياً تمثل في إنشاء «مركز الشرطي الصغير للطفولة المبكرة» بهدف تعزيز الاستقرار الأسري والإرتقاء بجودة الحياة الوظيفية لمنتسبي القيادة.

وضم المركز فصولاً دراسية متكاملة لمرحلة رياض الأطفال بطاقة استيعابية تصل إلى 30 طفلاً إلى جانب فصول الحضانة التي تستقبل الأطفال من عمر ثلاثة أشهر إلى أربع سنوات بطاقة استيعابية تبلغ 100 طفل ضمن بيئة تربوية آمنة ومتكاملة تراعي احتياجاتهم في مختلف مراحل نموهم.

وأكد سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر أن تطوير المشروع إلى مركز متكامل للطفولة المبكرة يعكس اهتمام شرطة الشارقة بأبناء منتسبيها وحرصها على توفير منظومة مؤسسية تجمع بين الرعاية والتعليم وتسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.

واطلع سعادته خلال جولته في المركز على الفصول الدراسية والوسائل التعليمية والتجهيزات الحديثة فيما تخلل اللقاء عدد من الفقرات الترفيهية والتفاعلية التي أسهمت في تهيئة الأطفال لانطلاقة دراسية إيجابية.

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