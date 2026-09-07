"شكراً لعطائك التطوعي" يحتفي بالمرأة الإماراتية

الفجيرة 7 سبتمبر/ وام/احتفى فريق "شكراً لعطائك التطوعي" في إمارة الفجيرة بالمرأة الإماراتية، من خلال تنظيم احتفالية «أنتِ الأقوى والأفضل» .

حضر الاحتفالية سيف الرحمن أمير، مؤسس ورئيس فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، والدكتورة راية المحرزي، الأمين العام للفريق، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الفخريين وأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين . وتم تكريم عدد من الشخصيات النسائية المتميزة .

وأكد سيف الرحمن أمير أن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هو احتفاء بمسيرة وطنية متكاملة.

وقالت الدكتورة راية المحرزي إن لقب «أنتِ فخر» يمثل رسالة تقدير وامتنان لكل امرأة إماراتية تركت بصمة في مجتمعها ووطنها.

وتضمّن برنامج الاحتفالية جلسة حوارية ثرية قدّمتها الإعلامية دينا مومند، تناولت مسيرة المرأة الإماراتية ودورها في المجتمع، واستعرضت عدداً من التجارب الملهمة في مجالات العمل والنجاح والعطاء والمسؤولية المجتمعية.

وشاركت في الجلسة كل من المهندسة شيخة الشحي، والمحامية الدكتورة جميلة راشد الهاملي، والمحامية موزة المطروشي، والدكتورة المهندسة نوال الهنائي، حيث استعرضن تجاربهن المهنية والمجتمعية، وتحدثن عن مسيرة المرأة الإماراتية وما حققته من حضور وإنجاز وريادة في مختلف المجالات.

وأكدت العضوة عائشة الظنحاني، مشرفة الاحتفالية، أن فريق «شكراً لعطائك التطوعي» يواصل جهوده في إطلاق وتنظيم المبادرات التي تحتفي بالإنجاز الإنساني والمجتمعي .

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