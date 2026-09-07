"التخطيط والمساحة" تشارك في قمة AIM

دبي في 7 سبتمبر/ وام/ تشارك دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026 ضمن منصة حكومة الشارقة، وبالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.

وتأتي مشاركة الدائرة في إطار جهودها لدعم البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، من خلال التعريف بالخدمات والتسهيلات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالأراضي الحكومية، واستعراض آليات الاستفادة منها بما يتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات المستثمرين.

وزار سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، منصة حكومة الشارقة المشاركة في القمة، والتي تضم أجنحة عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية في الإمارة .

وتستعرض دائرة التخطيط والمساحة، من خلال فريق استثمار الأراضي الحكومية، الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة على الأراضي الحكومية، وآليات الاستفادة منها وتوجيهها بما يتوافق مع احتياجات التنمية.

كما يعرّف الفريق بإجراءات دراسة الفرص الاستثمارية وتحديد الاستخدامات الملائمة للأراضي، وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة المواقع ورفع جاهزيتها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية.