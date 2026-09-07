دبي للثقافة تطلق “قصص الولفة” لإنتاج مسلسل رسوم متحركة إماراتي

دبي في 7 سبتمبر /وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” إطلاق مسابقة “قصص الولفة” لإنتاج مسلسل رسوم متحركة مستلهم من الثقافة الإماراتية وقيمها وتقاليدها، على أن يحصل المشروع الفائز على تمويل بقيمة مليوني درهم لتطوير العمل وإنتاجه وعرضه ضمن “موسم الولفة”.

وتهدف المسابقة إلى تمكين المواهب ودعم إنتاج محتوى بصري أصيل يعزز الهوية الثقافية المحلية، حيث تستقبل الهيئة المشاركات حتى 15 نوفمبر 2026 من الفنانين والكتاب والرسامين والمخرجين والمصممين وصناع الأفلام واستوديوهات الرسوم المتحركة وشركات الإنتاج والفرق الإبداعية المحلية والإقليمية والدولية.

ويتألف المسلسل المستهدف من 15 حلقة مدة كل منها نحو 20 دقيقة، ويمكن أن تستلهم موضوعاته من الحياة اليومية والعلاقات الأسرية وتقاليد الضيافة و”حق الليلة” وشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمجالس والتراث والحكايات والألعاب الشعبية والشخصيات التاريخية.

وقالت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في “دبي للثقافة”، إن الاستثمار في المحتوى الأصلي يمثل ركيزة لتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم نمو قطاع الرسوم المتحركة، مؤكدة حرص الهيئة على تمكين المواهب من تحويل الموروث الإماراتي إلى أعمال إبداعية قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.

وتخضع المشاركات للتقييم وفق معايير تشمل جودة السرد والأصالة الثقافية والإبداع والرؤية البصرية وتطور الشخصيات وجاهزية العمل للإنتاج والعرض