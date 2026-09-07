"أثر" يستعرض إنجازات المرأة الإماراتية

دبي في 7 سبتمبر /وام/تنظم بلدية دبي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية معرض "أثر" الذي يحتفي بما حققته المرأة الإماراتية من حضور وإنجاز وينتقل بمفهوم تمكينها إلى آفاق أوسع تبرز الأثر الملموس لإسهاماتها في المجتمع والاقتصاد في تعزيز جودة الحياة وذلك في "حوي ند الشبا" في الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026.

ويجسد اسم "أثر" الفكرة التي انطلق منها المعرض فبعد مسيرة ممتدة من دعم المرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات يأتي هذا المعرض ليُسلط الضوء على ما أثمرته هذه المسيرة محتفيًا بالمواهب والمشاريع وقصص النجاح .

ويصاحب "أثر" برنامج من ورش العمل التفاعلية يستفيد منه نحو 250 مشاركًا .

وقالت إيمان الفلاسي رئيس مجلس سيدات بلدية دبي إن معرض أثر يمثل مساحة مجتمعية متكاملة ومبتكرة تمزج بين دعم المشاريع التجارية والتعلم والترفيه العائلي إذ يجمع تحت مظلته أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة مما يتيح للمشاركين فرصة استثنائية لعرض إبداعاتهم والتعريف بمنتجاتهم ويقدم في الوقت ذاته تجربة ترفيهية وتثقيفية مميزة لجمهور الزوار من أهالي المنطقة ومجتمع دبي. نؤمن في بلدية دبي بأن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن ومن خلال معرض أثر نسعى إلى إبراز أثر إسهامات المرأة الإماراتية وتعزيز حضور مشاريعها ومواهبها بما يدعم دورها في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامةً وجودةً للحياة ويعزز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".