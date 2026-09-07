هيئة النقل بعجمان تشارك في قمة AIM

عجمان في 7 سبتمبر /وام/ تشارك هيئة النقل بعجمان ضمن جناح غرفة عجمان في قمة AIM للاستثمار 2026 .

وأكد أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية أن مشاركة الهيئة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، والتعريف بالمقومات الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع النقل في عجمان.

وقال المطروشي: "نحرص على توفير بيئة استثمارية منظمة ومحفزة للقطاع الخاص، من خلال نماذج تشغيلية واضحة ومنظومة متكاملة تدعم المستثمر وتعزز كفاءة الخدمات وجودتها، بما يسهم في تطوير قطاع النقل ودعم تنافسية الإمارة".

وتوفر الهيئة للمستثمرين منظومة تشغيلية متكاملة تشمل الأطر التنظيمية، وأنظمة الحجز والتوزيع، والتقنيات المعتمدة، إلى جانب الدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابة على جودة الخدمة.