بحث لطالبات جامعة دبي ضمن أفضل 5% في المؤتمر الدولي لآفاق الحوسبة الذكية

دبي في 8 سبتمبر/وام/ فاز بحث أعدته أربع طالبات وأستاذة من كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي بجائزة أفضل ورقة بحثية خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر حول آفاق الحوسبة الذكية: النظرية والتطبيقات، الذي عقد في المملكة المتحدة بتنظيم من جامعة لندن متروبوليتان، ليحل البحث ضمن أفضل 5% من إجمالي الأوراق المقدمة للمؤتمر.

وحمل البحث عنوان “استراتيجيات الانتقال إلى الحوسبة السحابية: النشر الهجين والتشغيل المعتمد على الطاقة المتجددة”، وأعدته الطالبات جنى عميري وهبه أحمد ونجاح النيرب وتيمة افديل، بإشراف الدكتورة ميسم عبدالرحمن وهبه، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي، رئيسة لجنة الجوائز والتقدير في فرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE” بدولة الإمارات.

وتخضع الورقة حاليا لمرحلة الإنتاج التحريري تمهيدا لنشرها ضمن سلسلة “Springer-SIST” المفهرسة في قاعدة “Scopus”، فيما حظي المشروع بدعم من شركة الشارقة الوطنية للنفط وجامعة دبي.

وهنأ سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، الطالبات بهذا الإنجاز، مؤكدا أن طلبة الجامعة يواصلون إثبات تميزهم في البحث العلمي والابتكار وتطوير مشروعات قابلة للاستفادة منها في المجالات الصناعية والتجارية.

من جانبها، أعربت الدكتورة ميسم وهبه عن فخرها بالطالبات وما أظهرنه من التزام وتفان خلال إعداد البحث، مؤكدة حرص كلية الهندسة وتقنية المعلومات على إعداد خريجين قادرين على مواكبة التطورات في مجالات نظم المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والهندسة والروبوتات