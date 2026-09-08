شرطة دبي والمعهد القضائي يعززان التعاون الجنائي

دبي في 8 سبتمبر / وام / بحثت القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة الجهود المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من معهد دبي القضائي، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد أمين عبد الرحيم الزرعوني، من النيابة العامة لحكومة دبي، إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حيث كان في استقباله العميد خبير أول خالد حسين السميطي، مدير الإدارة العامة بالوكالة، بحضور العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد العميد خالد السميطي أهمية الزيارات التنسيقية في دعم العمل المشترك وتقريب وجهات النظر وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأشار إلى أن الشراكة والتعاون بين الجهات في دبي يمثلان نموذجاً متقدماً في العمل المؤسسي، ويسهمان في تحقيق المصلحة العامة وتطوير الأداء.

وقدم العقيد راشد الغافري للوفد شرحاً حول اختصاصات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومشاريعها العلمية، وما تمتلكه من كفاءات وخبرات تخصصية، إلى جانب مكانتها في مجال العلوم الجنائية.

وأشاد الوفد بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه شرطة دبي في مجال العلوم الجنائية، وبالتجربة المتقدمة للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك، ووضع خطوات تنفيذية مستقبلية تسهم في تعزيز التعاون ورفع كفاءة الجهود الداعمة للسلامة العامة وتحقيق الغاية الاستراتيجية «دبي مدينة آمنة».