“دبي للثقافة” توسع جسور الإبداع عالميا من بوابة النمسا

دبي في 8 سبتمبر /وام/أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” تنظيم زيارة رسمية إلى جمهورية النمسا خلال الفترة من 8 إلى 15 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والإبداعية الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الفن والتكنولوجيا ودعم نمو منظومة الفنون الرقمية في دبي.

ويشارك وفد الهيئة، برئاسة هالة بدري مدير عام “دبي للثقافة”، في مهرجان “آرس إلكترونيكا 2026” بمدينة لينز، أحد أبرز المنصات العالمية المعنية باستكشاف التقاطعات بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المؤسسات الثقافية والإبداعية والأكاديمية في لينز وفيينا.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع تنامي حضور الفنون الرقمية في دبي واستعداد الإمارة لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة “ISEA2026”، خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر المقبل، إلى جانب جهود الهيئة في تطوير خارطة طريق الفنون الرقمية ومبادراتها الداعمة للمواهب والصناعات الإبداعية.

وأكدت هالة بدري أن الزيارة تتيح التعريف بتجربة دبي الثقافية وطموحاتها، وبناء علاقات مع مؤسسات دولية رائدة، إلى جانب الاطلاع على الممارسات والتوجهات الحديثة في الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة.

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير مبادرات نوعية تفتح آفاقا أوسع أمام الفنانين والمبدعين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، وتسهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة والإبداع